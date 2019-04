Zwee Walplakater mat zwee verschiddene Messagen. Separat wierke se anescht wéi iwwereneen. Dozou en Tëscheruff vum Guy Weber, Directeur de l'information bei RTL.

Um 1. Plakat laacht eng jonk Fra mech un. Dës Fra heescht Monica Semedo. Hir Eltere koumen an de 70er Jore vum Cap Vert. D'Monica Semedo ass 1984 op d'Welt komm an zu Maacher opgewuess. Ech liesen ënnert der Foto e Message: sozial, liberal, europäesch.

Um 2. Plakat liesen ech nëmmen e Message: keng illegal Immigratioun. Eng Foto dozou gëtt et net.

Et sinn 2 Plakater an et sinn 2 Messagen.

En direkte Lien gëtt et net, ausser dass déi 2 Plakater ënnerteneen hänken.

Oder gëtt et awer e Lien?

De Guy Weber

Ass dat 2. Plakat mam Message "keng illegal Immigratioun" bewosst ënnert d'Foto vun der jonker Fra mat kapverdianeschen Originne gehaange ginn?

Ass et puren Zoufall ouni Hannergedanken? Ass et nëmmen en ongléckleche Faux-pas?

Solle mer als Bierger iwwer dëse Wee matgedeelt kréien, dass d'"Migratioun" soll thematiséiert ginn?

Mer si mat dëser bewosster oder onbewosster "Inzeenéierung" sécher am Walkampf ukomm.

Mer sollen iwwer d'Migratioun schwätzen.

Mer solle keen Thema tabuiséieren.

D'Parteie sollten allerdéngs och net mat bewossten oder onbewossten Amalgamme schaffen. Oder mat "inzeenéierte" Fake News.

Fake News si falsch Noriichten, déi bewosst an de sozialen Netzwierker verbreet gi fir ze manipuléieren.

An eisem präzise Fall geet et emol guer net ëm sozial Netzwierker. Et geet ëm 2 Walplakater, déi am ëffentleche Raum gutt visibel fir d'Automobilisten an d'Passanten ënnerteneen hänken.

Den nächste Méindeg fänkt den offizielle Walkampf fir d'Europawalen zu Lëtzebuerg un.