Notre-Dame huet gebrannt. Enorm vill Sue goufe gespent an d'Kritik dodrun ass grouss ... viru gutt zwou Wochen huet d'Kathedral Notre-Dame zu Paräis gebrannt. Bannent kuerzer Zäit goufen eng Milliard Euro gesammelt ... de Gruef tëscht Aarm a Räich ass dobäi grouss opgaangen. Si Steng méi wäert wéi Mënschen? Dat ass déi falsch Diskussioun, mengt d'Carine Lemmer de Moien a sengem Commentaire ...

AUDIO: E Commentaire vum Carine Lemmer

Et gouf a gëtt vill Roserei an Onversteesdemech wéinst de villen Done fir d'Notre-Dame. Och ech hu mech gewonnert an et grotesk fonnt, wéi fir eng Kierch bal eng Milliard Euro bannent 24 Stonnen zesumme komm sinn.

Fir eng futtis Kathedral spenden also d'Leit, bei Mënschen an Nout si se méi zéi. Et ass net logesch, wann aner berechtegt an néideg Initiativen all Euro mussen nolafen, dat kann een duerchaus rose maachen.

Mä ... Notre-Dame ass en Extremfall. An et gi Grënn, firwat sou séier sou vill Sue beienee komm sinn. Psychologen no war d'Feier an der Kathedral, wann een dat däerf sou soen, quasi "perfekt" fir vill Suen ze sammelen: Et geet ëm déi national Identitéit. Et geet ëm Kultur. Et gouf de CNN-Effekt. An et ass e Projet, dee realiséierbar ass.

Ënnert anerem d'Psychologiesprofessesch Hanna Zagefka vun der Royal Holloway University of London huet zum Thema Motivatioun vun de Spender gefuerscht. Eng vun hiren éischte Conclusiounen: Déi, déi vill ginn, sinn dacks konservativ, éischter eeler a ganz räich Leit. Si si kulturinteresséiert an investéiere gären a sou Projeten. D'Notre-Dame passt perfekt an dat Schema.

Eng weider Motivatioun fir ze spenden ass déi national Identitéit. Notre-Dame, dat sinn net just Steng an Holz, mä d'Kierch huet eng Symbolik a steet fir déi franséisch an déi europäesch Identitéit.

Dann natierlech waren d'Biller dramatesch vun der Kathedral, déi brennt. Och aner Katastrophe profitéiere vun deem CNN-Effekt. Anerer leider net. Wann et manner komplex ass, ass et besser fir d'Spendefreedegkeet vun de Leit wéi laangwiereg a komplizéiert Konflikter.

De Problem Notre-Dame kann een och mat engem Neesopbau an den néidege Sue léisen ... et ass also ze realiséieren. Den Honger an der Welt oder d'Aarmut zum Beispill a Frankräich kritt een net sou séier geléist.

D'Done fir d'Notre-Dame an d'Vitess, wéi se gesammelt goufen, sinn also ouni Zweiwel enorm. Mä villes spillt hei aneneen an déi Sue verhënneren net, datt fir aner Projete net och gespent gëtt.

Et däerf een de Spender net virgeheien, datt se spenden. Jiddereen decidéiert, fir wat e seng Suen ausgëtt. E Spender, e Mäzen decidéiert – mat sengem Häerz – op wat e reagéiert.

Ass et net och geféierlech Done mateneen ze vergläichen? Wann ee fir d'Déiere spent, sinn d'Mënschen net awer méi wichteg? Wann een de Kampf géint den Honger an Afrika ënnerstëtzt, wären d'Suen net grad esou gutt bei de Kanner am eegene Land opgehuewen? Näischt ze ginn, ka jo wuel kaum besser sinn.