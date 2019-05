Ofgesi vun e puer Walplakater huet de Gros vun de Lëtzebuerger nach net vill matkritt vun den Europawalen Enn dës Mounts. An dobäi wier et méi wichteg wéi jee, fir d'Leit opzeklären an den Euroskeptiker de Wand aus de Seegelen ze huelen, mengt d'Maxime Gillen a sengem Commentaire.

AUDIO: De Commentaire vum Maxime Gillen

De 26. Mee gi mir wielen. Dat ass a ronn dräi Wochen. E richtege Walkampf hunn ech bis ewell awer nach net gesinn. Also een, deen all d'Leit erreecht, an net nëmmen déi, déi sech iwwer Facebook informéieren. Gutt, mir haten elo och 12 Deeg Staatstrauer. An awer.

Virun allem froen ech mech, ob sech d'Parteie bewosst sinn, wéi wichteg et ass hir potentiell Wieler z'informéieren. Well am Géigesaz zu de Chamber- oder Gemengewalen, blécke vill Leit guer net méi duerch, wat d'Europaparlament iwwerhaapt mécht a wéi een als Representant aus dem klenge Lëtzebuerg ënnert méi wéi 700 Deputéierten eppes wëll beweegen.

De Fait, dass vill nei Kandidaten op de Lëschte stinn, ass absolut positiv. Ma ier een engem seng Stëmm gëtt, wëll een dach awer wëssen ob deejéinegen iwwerhaapt selwer e Plang huet, wéi e seng Iddien och ëmgesat kéint kréien. D'Aarbecht um europäesche Plang ass nämlech genau sou wichteg wéi se komplex ass. Fir eppes ze beweegen, geet et net duer tëscht Bréissel a Stroossbuerg hin an hir ze reesen an dem Geschéien interesséiert nozekucken.

Lo hu viregt Europadeputéiert och net wierklech gehollef fir méi Opklärung ze suergen. Vu verschiddenen huet ee wärend 5 Joer näischt héieren, bis se da w.e.g. Awer gären erëmgewielt géife ginn.

Wéi gesot, dass nei an deelweis ganz jonk Leit op de Lëschte stinn, ass eng gutt Saach. Ma grad vun deene géif een sech e bësse méi Elan a Begeeschterung wënschen. Besonnesch Zäite wou d'Euroskeptiker ëmmer méi Zousproch gewannen an a Groussbritannien mat kompletter Falschinformatioun souguer e Brexit ausgeléist hunn. Also méi e konkret Beispill fir d'Konsequenzen, déi d'Lethargie vu Politiker kann hunn, gëtt et jo wuel kaum.

Mir brauchen Enthusiasmus fir den europäesche Projet a virun allem kompetent Leit, déi bereet sinn sech fir konstruktiv Zesummenaarbecht an Europa anzesetzen. An déi Aarbecht geet heiheem un. Léif Politiker, erkläert Äre Wieler, wat Europa ass, wéi et funktionéiert a firwat grad Dir eis Stëmme wäert sidd.