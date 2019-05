Sozial Netzwierker sinn net méi aus der haiteger Welt ewechzedenken. Stonnelaang kucke mer eis un, wat eis op de bekannte Plattforme sou gebuede gëtt.

De Pit Everling stellt sech d'Fro, wat mer eigentlech dovunner hunn a léisst dofir en typeschen Dag op de soziale Medie Revue passéieren.

Knapps aus dem Diwwi stellt sech d'Fro. Wat bréngt den neien Dag sou an der virtueller Welt?

Op Facebook a Co gëtt et déi éischt "hot news". Ze entdecke gëtt et de Moien e gefëllte Croissant (ouni Gluten), déi aner Säit gëtt mer e verschweessten Jogging zerwéiert #morning run #fitness #feelgood.

Et muss méi fir de Klimaschutz gemaach ginn, verlaangt en anere Post, net wäit ewech: eng Fotogalerie vun engem Dëppefest (ech gesinn de Jos war och do) an dann e Video, wou iergendeng Kaz an Asien e Kopplabunz mécht an zwar hannerzeg.

Kuerz drop mellt eng Push-Noriicht, datt déi virtuell Frëndin a Followerin Ginette haut Gebuertsdag huet. Et hätt een deem den Alter zwar nach net ginn, oder?. Solle mer deem wënschen, huet dat mir iwwerhaapt gewënscht déi leschte Kéier?



Am spéide Moie sinn déi éischt Weltverbesserer erwächt a kommentéieren an hirer Funktioun als.....jo an hirer Funktioun eben, wéi si d'Saachen da sou gesinn.

Et gouf scho 16 mol geliked, 6 mol geshared, 14 mol kommentéiert. Et entsteet Sträit, zwéi Follower si sech net eens.



Sinn Antibiotiquë wierklech sou geféierlech wéi hei steet?



Ah hei de Video mat der Kaz mam Kopplabunz gouf schonn 3 mol gedeelt.



Ah tiens am Restaurant X gouf et haut Spaghetti Bolognese als Menu du jour, hätt een dat mol gewosst.



Hei verkeeft een e Gaardeschlauch fir 7€90, dat ass awer vill fir eng Occasioun. Mä bon, just zweemol benotzt. Ënnendrënner freet iergendeen nom leschte Präis.



E Minister post e Video vun enger Braderie, et war wuel immens interessant a schéin an et waren nëmme léif an engagéiert Leit do.



Ah jo: geschwë si jo Walen, hei verréit e User, bei wiem hien op kee Fall d'Kräiz wäert maachen.



E weidere Sträit: wat Frechheeten, déi si sech net bewosst, datt dat strofbar ass?



Dann hu mer e Video vum President vun enger bekannter Associatioun. Mä dee wëll jo e Shitstorm géint eng aner bekannt Persoun hei ausléisen. Ah hei et geléngt ëm.



Ech gi sou rosen, dat ass dach net richteg, wat do nach een anere schreift, soll ech eppes drënner schreiwen?

Nee, komm, léiwer net



Am fréien Owend zirkuléiert e Message vu Washington, ah jo do ass et jo da eréischt Mëttes. A wéi sollen d'Chinesen elo doropper reagéieren? Ah jo, do ass et jo schonn Nuecht.



Ënnert de Video vun der Kaz mam Kopplabunz gouf elo e Video vun engem Mupp gepost, dee sech selwer an de Schwanz bäisst.



Hei sëtzt ee bei engem Feierowendbéier, uh deen ass flott gezaapt, dee muss awer oppassen, datt se néierens stinn herno.



Dat sinn awer déck Knëppelsteng, ah ok et ass eng Foto vun 2016



Den neien Tatort ass anscheinend net sou dat.



D'Sonn ass ënner, awer net an der Karibik, dat weise mer Vakanzefotoen. Ech hätt zwar net gemengt, datt déi zwee sech d'Karibik kéinte leeschten.



#bestpizzaintheworld....mir huet se zwar do net geschmaacht, ech hunn deen dënnen Deeg léiwer



Den Tatort ass riwwer, ech hunn e gutt fonnt.



Ou hei eng nei Profilfoto, flott, komm déi huet e „Like" verdéngt



Zäit fir an d'Bett, schreift een.



A mengem eegene Bett froen ech mech, wat d'Leit fréier gemaach hunn, ech froe mech, ob et mer net vläicht besser géing goen, wann ech dat do alles haut net gewuer gi wier.



Et ass decidéiert: Schluss mat soziale Netzwierker



Ech kann net schlofen.



Ech huelen nach eng Kéier den Handy.



Ech kucken nach eng Kéier de Video vun der Kaz mam Kopplabunz.