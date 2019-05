E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

AUDIO: De Commentaire vum Jean-Marc Sturm

Do si se nees, déi Gesiichter déi mech vun uewen erof vun de Luuchtepottoen oder soss Panneauen ugrinsen. Esou wéi wann ech se misst kennen. Dobäi kennen ech déi Mannste vun hinnen. Ok, do sinn al Huesen, wéi de Charel oder de Gast, vläicht schonn ze ale Huesen. Ah jo, och de Nicolas ass een alen, ganz alen Hues. Mä dee wëll jo guer net an d'Europaparlament. Et soll him Legitimitéit ginn fir Kommissär zu Bréissel ze ginn.

Dann ass do nach ee fréieren Duebelagent, ee Mënsch deen d'Madamm vun der ASTI op d'Palm bruecht huet, eist Monica "nationale" an d'Fra vun engem deen héich eraus wollt.



Pardon, elo hat ech déi Damm bal vergiess déi hirem Parteikolleg, dem Fränz, d'Schudderen de Réck eroflafe gelooss huet well se iwwert eng NATO-Start-Bunn gaangen ass fir géint Atombommen ze manifestéieren, déi et nach ni do gouf.

Fir de Rescht sinn d'Kandidate quasi all fir mech "inconnus au bataillon". Ech ka se net jugéieren, well ech se net kennen, näischt mat hinne kann ufänken. Also. Wéi gesot, hëllef ech muss wiele goen.

Mä och soss sinn et scho koppeg Walen. D'Britten déi wiele ginn trotz Brexit, a Frankräich geet et méi drëm wéi eng ferm de President Macron an d'Genéck kritt, wéi ëm Stroossbuerg, Italien, Ungarn a Polen hunn d'Europa vun den Natiounen schonn ëmgesat, och wa Parteien dat heiheem nach als Slogan hunn. An net ze vergiessen Däitschland, wou d'AKK drop waart, dass déi eege Partei eng hannebäi kritt fir d'Mutti vum Podium ze stoussen.

Net ze vergiessen d'Koméidistéck an Éisträich, dat mécht d'Politik och net méi kredibel.

Esou, léif Politiker, elo kënnt Dir mech een ale Kregéiler nennen. Mee Dir kommt iergendwéi eriwwer ouni Saaft, ouni Kraaft. Slogan'en déi alles an näischt soe. Oninspiréiert wëll Dir d'Wieler begeeschteren. Hëllef ech muss wiele goen, hat et am Ufank geheescht. Bei de Parteien huet een d'Gefill et geet nom Motto "hëllef et sinn nees Walen".