De Lampertsbierger Biergersyndikat well eng Velosbréck – eng Passerelle – déi de Lampertsbierg mam Bambësch verbannë géing. U sech eng flott Iddi, hannert där sech awer e beonrouegende Phänomen verstoppt. Dozou e Commentaire vum François Aulner.

AUDIO: De Commentaire vum François Aulner

An zwar een neie Phänomen fir Lëtzebuerg, deen et awer schonn am Ausland gëtt: dee vun de “Gated Communities”. Englesch fir „bewaachte Communautéiten“. Mat Gitteren agepärchtë Citéen. Op där enger Säit déi Räich, déi Hab a Gutt protegéieren, op där anerer, déi aner eben. Hannert dem Nikloskierfecht gouf et bis viru puer Joer e Schläichwee fir erof an de Rollengergronn. Déi lescht Jore koumen do zwou nei Villaen – eng mat Piscine. Duerch de Schläichwee kennt ee mam Auto net méi an de Rollengergronn, um Wupp ass nämlech elo e Vëloswee. Feelt just nach e Potto fir d’Strooss bei der Entrée ze spären. Oder e Gelänner an arméiert Wiechter ronderëm de ganze Lampertsbierg dann hunn se endgülteg hir Rou.

Jidderee wëll ebe säin Habitat sou gemittlech hu wéi et geet. De Lampertsbierger Syndikat revendiquéiert net just d’Passerelle fir mam Vëlo an de Bësch https://www.rtl.lu/news/national/a/1350555.html – wéi gesot eng flott Iddi u sech – nee e revendiquéiert och manner Lycéeën um Lampertsbierg a manner Transitverkéier. Wann all Quartier dat revendiquéiert da ginn eben all d’Kanner an d’Ausland an d’Internat oder? An d’Aarbechtsplazen och? D’Suen déi hale mer awer. Huet een „Zesummeliewen“ https://www.rtl.lu/meenung/commentaire/a/1316313.html gesot?

Eng Bréck an e Contournement

Manner Autoen, méi Vëlo, méi ëffentlechen Transport, méi héich bauen, fir méi Wunnengen ze hunn, dat alles si gutt Usätz fir den nationale Verkéiersproblem ze soulagéieren, mee dat geet net duer. Vun der belscher Autobunn Richtung Norde bis Beggen a Walfer ass keng Verkéiersachsen, déi dem Numm gerecht ass. Eng europäesch Haaptstad ouni Contournement an ouni uerdentlech Penetrante op engem Radius vu 90 Grad! Ma eng Verkéiersbréck an dësem 90 Grad Radius ass genee sou noutwendeg wéi d’Rout Bréck, samt Tram a Park and Riden natierlech. Net just noutwendeg fir d’Stad, mee fir d’ganzt Land.

D’Bréck vum Lampertsbierg Richtung Briddel-Stroossen geséich ech gutt um Wupp vun der Avenue de la Faïencerie. Fir datt dës Avenue och wierklech Avenue ass, proposéieren ech eng Approche „Haussmannienne“ - also wéi am 19te Joerhonnert Paräis seng grouss Boulevarde krut an aus enger Wunneng der zwou gemaach goufen. Eng Bréck vum Lampertsbierg Richtung Briddel-Stroossen kéint een iwwregens jo „Gëlle Bréck“ nennen?