Um Dag no Walen ass een ëmmer e Stéck méi schlau oder weess, ob d'Strategie richteg waren oder awer net opgaange sinn...ob dat och fir d'CSV an d'LSAP um Méindeg gëllt, bezweiwelt de Roy Grotz a sengem Commentaire.

Kapp héich a weider derduerch - mir hu vill gewot, mir haten nëmme jonk Leit an hunn kee Recycling vun Deputéierte gemaach, mä eise Courage gouf net ganz belount, gutt awer, dass mer ëmmerhin nach 2 Sëtz am Europaparlament konnten halen - sou léisst sech déi tockskäppeg Reaktioun vun der CSV-Parteispëtzt resuméieren. Kee mea culpa, keen Afrostelle vun enger blatzeger Campagne, keen Hannerfroen, ob ageschloe Weeër déi richteg sinn. Nee, mir hu Choixe gemaach an déi ginn elo duerchgezunn...coûte que coûte, wëll: et hätt jo nach schlëmmer kënne kommen. Méi schlëmm wéi Minus 16 Punkten? Abee, an dee Leschte späert dann awer d'Dier zou, mécht d'Luuchten aus an pucht de Schlëssel an d'Uelzecht.

Wa souguer eruewert CSV-Bastioune wéi Esch, Beetebuerg oder Mamer sech gréng afierwen, abee, da mussen awer d'Strategien op de Leescht geholl ginn.



Vläicht ass et awer genee dat, wat antrëtt, eng Mise à plat a Normaliséierung vun der Parteielandschaft, oder wéi am Tageblatt de Moien ze liesen: "als Partei nëmmen nach ënnert Villen, gëllt fir d'CSV dat neit Normal". Deem ass näischt derbäi ze fügen, ausser, dass de wierkleche Renouveau direkt no de Chamberwale bis dato nach e Schoss an den Uewen ass. Bis 2023 ass et lo nämlech e laangt Stéck a vun deem séchere Wee (op d'mannst lo an hiren Aen) wäert sech d'Dräierkoalitioun net ofbrénge loossen.



An deem Trio ass de Juniorpartner no de Walen och definitiv fixéiert, d'Sozialdemokraten hu sou just de Kapp aus der Schlauf gerett a musse sech villméi um Score vun enger ADR moossen, wéi villméi un de Regierungspartner, déi zu anere Sphären eropgeklomme sinn. Och bei de Sozië steet eng anstänneg Introspektioun an d'Haus, mä dat war scho méi laang annoncéiert an och bei dëser Lëscht vum Renouveau gouf de Courage net vum Wieler honoréiert, oder vläicht guer net bemierkt. Vläicht huet dee Wieler awer och net wierklech gespuert, firwat datt grad d'Sozialdemokrate solle gestäerkt ginn. Domat kann d'LSAP als eenzeg Formatioun net vum Hype vum Pouvoir profitéieren, deen de Xavier Bettel konsequent virlieft. Den Nicolas Schmit huet domat dann och net grad déi beschten Trëmp am Grapp, fir sech als onëmgängleche Lëtzebuerger EU-Kommissär unzebidden. Koalitiounsaccorde stinn och nëmmen op gedëllegem Pabeier a kënne kreativ nei-interpretéiert ginn. Dëst Wahlresultat hannerléisst domat eng nei Polit-Normalitéit, op déi mer eis sollten op Dauer astellen...