D' Mass ass also gelies – mä wat geschitt elo an deem Europa, wou mer all aus der Walkabinn eraus komm sinn? Wie gëtt wat an op wat gëtt opgebaut?

D'Evidenze si jo séier opgezielt an et ass awer vläicht néideg, se ze betounen. Der Rei no: éischte Gewënner sinn d'Wieler selwer, ebe well se en masse wiele gaange sinn. Zweete Gewënner sinn Déi Gréng. Do ass et wuel esou, datt e Sujet sech seng Wieler gesicht huet, de Klimawandel mécht déi jonk Leit waakreg a si lafe bei déi, déi do konkret eppes wëlles hunn. An deenen anere Partei misst et eng gréisser Angscht maachen, datt do nach ganz vill méi nach méi jonk Leit schonn op de Stroossen sinn, awer eréischt deemnächst an de Walkabinnen, fir sech eben beim Thema Klimawandel ze engagéieren. An déi drëtt Gewënner sinn, leider, déi, déi eng franséisch Zeitung la tache brune genannt huet, also déi mat der Führer-Nostalgie, déi e staarke, xenophoben, mediefeindlechen, domme Macho un d'Spëtzt vun den Truppe brénge wëllen: Ungarn, Italien, Frankräich, déi ostdäitsch Bundeslänner. Et sinn der nawell vill, déi de Beispiller Trump an Erdogan nolafen.

Mine de rien - an am Frankräich mat engem, hm, bloen A - gehéieren awer och déi Liberal iergendwéi zu de Vainqueuren an domadder si mer da voll dran an der gudder aler politique politicienne vum Wien-Gëtt-Wat zu Bréissel. Do gëtt zanter Wochen diskutéiert, telefonéiert, intrigéiert. De Macron, huet een héieren, wëll de Manfred Weber net als Kommissiounspresident hunn. An d'Walen vun e Sonndeg hunn d'Kaarten nach emol ferm an deem Sënn verännert. Ech halen et fir ze soen ausgeschloss, datt de Weber et gëtt. Ze schappeg säi Resultat. An ze dacks huet d'Merkel de Macron mat sengen europapolitschen Avance onbeäntwert laascht lafe gelooss. An eng Merkel, déi elo am Fong näischt méi ass, déi huet an deene vertrackten Tractatiounen kee Gewiicht méi an d'AKK huet nach kee Gewiicht, fir e relative Loser wéi de Weber awer nach duerchzedrécken. D'Sozialdemokraten, d'Sozialisten? Vergiess déi, verluer hu se bal iwwerall. Déi grouss Koalitioun am Europaparlament ass also um Enn. Dat ass gutt. Am neie Parlament muss vill diskutéiert ginn an et musse Kompromësser fonnt ginn.

An et fänkt d'Gerechens un, wéi eng dräi- oder véierfaarweg Koalitioun staark genuch wier, fir iergend e Kommissiouns-Presidente-Kandidat ze stäipen. Et ass eng Situatioun entstanen, wou egal wat geschéie kann. Gëtt d'Margrethe Vestager et? Oder huet déi sech awer ze vill Feinden dorëmmer gemaach, déi elo an de Lobbye géingt déi sozialiberal Konkurrenz-Kommissärin kämpfen? Oder gëtt et awer de Michel Barnier, deen a Brexit-Verhandlungen den EU-Buttek nawell gutt zesummegehalen huet? Oder kennt een aus de Këscht gesprongen, un deen den Ament keen denkt, keen denke kann, well alles ze oniwwersiichtlech ass?

A wat alles nach méi komplizéiert mécht, dat sinn déi chaotesch Verhältnisser an e sëllechen Länner. An Däitschland rabbelt et permanent an der GroKo an d'Merkel ass eng schlamm Int. Am Frankräich gëtt méi op Rondpointe gestruewelt wéi regéiert. Déi Belsch fänken elo u sech eng nei Regierung ze ginn, dat kann daueren. D'Griiche ginn am Juni wielen. D'Briten – genuch iwwer déi geschwat, a näischt awer och guer näischt ass do decidéiert.D'Éisträicher – jo mäi, déi hunn elo emol kee Kanzler méi, dee matschwätze kéint . Et gesäit een net richteg, wéi an deem turbulenten Europa iwwer Koalitioune soll verhandelt ginn a wéi Presidenten, Kommissären a Kommissärinne solle bestëmmt ginn.

An awer wier et néideg, datt all déi Decisioune méiglechst novollzéibar an transparent géife geholl ginn. Ebe well ee vun de Reprochen, déi d'EU an déi Bréisseler ëmmer gemaach kréien, deen ass, et géif ze vill gekungelt a gemauschelt ginn.

Ob dat dës Kéier anescht geet? Et géif mech wonneren.