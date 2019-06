Zwou Fraen, ee Mann: nodeem d'Andrea Nahles sech vun de Spëtzeposten an der SPD zeréckgezunn huet, soll den Trio Dreyer, Schwesig a Schäfer-Gümbel d'Partei prett maache fir de Renouveau.

Ee wichtegen Datum an deem Zeenario, ass dënschdes, de 24. Juni, wann de Parteicomité driwwer beréit, wéi et inhaltlech a strategesch weidergeet. An dat dierft net einfach ginn, fir eng Partei déi viru vill Parzeläin steet, dat muttwëlles zerschloe gouf. Och den Ëmgang mam Personnage Nahles huet net grad Dignitéit oder Fangerspëtzegefill gewisen. De Roy Grotz mat den politeschen Optiounen.

AUDIO: Tëscheruff vum Roy Grotz

D'SPD muss sech sécher d'Fro gefale loossen, firwat se nach steet, eng Partei mat 156 Joer um Bockel, eng Partei awer och, där d'klassesch Militantegruppen eng no där anerer ewech gebrach sinn.

Domat ass schonn emol ee Constat kloer. Där Partei feelt kee Kapp an et ass u sech bal egal wéi de Leader heescht, mä et feelt e klore Message, eppes Klores, woufir d'SPD am Joer 2019 steet - dat modernt Proletariat, wéi et am Spigel heescht, misst elo d'Clientèle vun der Partei ginn, also Service-Leit, Start-Up-Jonker, déi fir wéineg Sue schaffen an alleguer Déi, déi um ënneschten Niveau vun der Betribshierarchie sinn an um Wupp vun der Paien-Ketten akeren. Fir déi, déi keng Aktien an engem Portfolio hunn an déi, déi sech ni wäerten eng eege Wunneng kënne leeschten - dat ass mat ze ënnerschreiwen - mee dat ass SPD-Interna, an do gëtt et genuch ze debattéieren, gouf et u sech nach ëmmer, mam Ëmsetzen hu sech d'Parteigrande schwéier gedoen. Wat sinn elo d'Alternativen?



"weiter so" an "wir schaffen das" - dat kann och fir d'grouss Koalitioun gëllen, déi da bis 2021 weider um Pouvoir wier. Vill Interessi, fir d'Koalitioun platzen ze loossen, hunn déi 152 SPD-Deputéiert souwisou net, well se fäerte missten, net méi zréckgewielt ze ginn.



Wann d'SPD d'GroKo platze léisst, ginn et nees méi Zeenarien, wëll da misst d'Unioun sech en neie Regierungspartner sichen, woufir u sech nëmmen déi Gréng oder d'FDP a Fro kommen, d'Chance fir esou eng Jamaika-Koalitioun si wéinst de staarke Gréngen awer net realistesch.

Roud-Roud-Gréng ass iwwerdeem arithmetesch keng Optioun.

Wann d'SPD d'Dier klaakt sinn natierlech och Minoritéitsregierunge méiglech, datt entweder ouni datt d'Kanzlerin Merkel ersat gëtt, oder ebe mat engem Wiessel um Kanzler-Stull. An do steet jo - déi ewell och ugeschloen - Annegret Kramp-Karrenbauer an de Startlächer.



Eng drëtt Optioun sinn d'Neiwahlen - dovunner kéinten déi Gréng, mä vläicht och d'AFD profitéieren. Absënns an der Unioun stellt sech dann nees d'Kanzlerkandidate-Fro, wou nieft der AKK och e Friedrich Merz oder en Armin Laschet sech gutt geséichen.

D'SPD stécht also an engem décken Dilemma: eraus aus der GroKo mat alle Konsequenzen oder awer sech iwwert d'Distanz retten. Dës Decisioune sinn determinant fir d'Weiderbestoe vun där Partei, déi mam Gehard Schröder bis 2005 hire leschte Kanzler hat.