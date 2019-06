Déi bescht Band vun der Welt. En Titel, deen Die Ärzte fir sech selwer revendiquéieren. D'däitsch Punkrock-Grupp war de viregte Weekend am Atelier opgetrueden. Fir den Pierre Jans war et net den éischte Concert vun die Ärzte, mä deen interessantsten.

Mir goung nämlech eng Späicherliicht op. De Bela, de Farin an de Rod, allen dräi Mëtt 50, haten deen Ament schonn - haalt Iech un - 30 Lidder gespillt. Et war Samschdeg Owend, den Atelier méi wéi ausverkaaft. An et huet vum Plafong gedrëpst.

Vläicht war et wéinst dëser verschweesster, extatescher Atmosphär, firwat ech op emol geduecht hunn: wat hunn ech eng Chance, dass déi 3 mech virun ongeféier 13 Joer mat hirer Musek duerch meng Pubertéit guidéiert hunn, wéi se dat scho mat e puer Generatioune viru mir gemaach haten. An ech duecht, hoffentlech profitéieren och haut nach Jugendlecher dovun. Die Ärzte si kritesch, mä witzeg. Si hunn eng kloer Meenung, mä huele sech ni ze seriö.

Mäin Gedanke koum mer beim éischten Encore, beim Lidd ''Ich ess Blumen''. ''Ich ess' Blumen, denn Tiere tun mir Leid'', heescht et am éischte Vers. Et ass eng ironesch Ode un den Vegetarismus. Erauskomm war d'Lidd schonn 1988. Ech war deemools nach guer net op der Welt an awer woen ech ze behaapten, dass de Klimawandel an d'Rechter vum Déier deemools nach keng esou eng prominent Plaz am politeschen Discours haten. An enger vun den zwou neie Singlen, am Lidd ''Abschied'', sangen déi dräi Berliner iwwer d'Ënn vun der Mënschheet. De minimalistesche Videoclip gëtt et an enger vegetarescher an enger veganer Versioun. Humor à la Ärzte.

Anert Beispill: 2010 sangen déi dräi ''Manchmal, aber nur manchmal haben Frauen ein kleines bisschen Haue gern...''. Wien de Schluss vum Lidd kennt, weess, dass dat Lidd schonn ëmmer als feministesche Statement geduecht war. Haut esou aktuell wéi ni.

Dem Trio seng gréisste Feinde sinn Faschisten. Hiren Desaccord verschaffen d'Ärzte eng éischte Kéier ëffentlech am Klassiker ''Schrei nach Liebe'' vun 1993. E fiktiven Neonazi gëtt direkt e puermol ''Aarschlach'' vernannt. Wat die Ärzte verflucht hunn, hunn ech och verflucht.

D'Ärzte fuerderen d'Mënschen och op, sech fir eng besser Welt anzesetzen. Et kann een hirer Meenung no näischt dofir, dass d'Welt ass wéi se ass. Dofir awer wann se esou bleiwe géing. 2004 sangen se am Lidd ''Deine Schuld'': ''geh mal wieder auf die Strasse, geh mal wieder demonstrieren''. Déi dausende Schüler, déi zanter Woche Freides fir de Klima op d'Stroosse ginn, maachen hinnen dee Gefalen. Ob d'Schüler die Ärzte gelauschtert hunn, dierft de Berliner egal sinn, well ëmmerhi menge si an den allerleschten Zeile vum Album ''auch'': et gëtt dach Besseres ze dinn, ewéi die Ärzte ze lauschteren. Jo, bestëmmt, mä och villes wat méi schlecht ass.

Bei den Ärzte ass bestëmmt net alles kohärent.. fir hir Tournée ''Miles&More'' déi lescht 3 Wochen hunn d'Ärzte hir Fans uechtert ganz Europa fléie gelooss. Mailand, Prag, Bréissel an eben och Lëtzebuerg: iwwerall waren honnerten däitsch Musekstouristen. D'CO2-Bilanz vum Grupp kann net gutt sinn. Wisou kënnen net wéinstens d'Ärzte perfekt sinn?