Zanter ronn 24 Stonnen sinn d'Europaspiller zu Minsk Geschicht. No 10 Deeg Kompetitioun an 3 dach onerwaarte Medaile fir Lëtzebuerg, där aus Sëlwer am Bouschéissen fir de Gilles Seywert, an deenen zwou Bronzene vum Jenny Warling am Karate a vum Ni Xia Lian am Dëschtennis mat och der Olympiaqualifikatioun, goung déi zweet Editioun vun dësem kontinentale Multisportevenement op en Enn. Op der ganz flotter Ofschlosszeremonie am Dinamo Satdion, wou ee sech virkomm ass wéi bei enger Rees duerch en digitale Fotoalbum vun de leschten Deeg, konnt ee soen: Spasibo (den „s“ als „s“ ausgeschwat an net mam „p“ als „schp“) Belarus, "Merci Wäissrussland!" No der éischter Editioun zu Baku, huet de Franky Hippert och elo Minsk2019 materlieft. E Commentaire vun eisem Mann op der Plaz.

AUDIO: Commentaire vum Franky Hippert

Minsk2019 war fir d'Europaspiller a mengen Ae komplett ugemiess. Dat heescht vun der Organisatioun, bis op de Bustransport vun der Press vläicht, awer ee Gléck sinn d'Taxispräisser mat 12 Euro fir 44 Kilometer nach absolut ok, genee esou, wéi Europaspiller ze sinn hunn.

Baku2015 war do too much, ze vill däers Gudden, jiddwerfalls war dat viru 4 Joer scho bal olympesche Standard an dat hëlt dann esou engem Multisportevement säi Charme. Olympia ass Olympia, awer ze gigantesch an iwwerreglementéiert. Awer, op där anerer Säit oppassen, et huet och näischt mat de Spiller vun de klengen europäesche Länner ze dinn, wou dat ganzt sech nach an enger vill méi bescheidener Rumm beweegt.

Op den Europaspiller zu Minsk waren elo 50 Natiounen dobäi. Vill vun deene 4.000 Sportler gehéieren an deenen 23 Disziplinnen, déi hei vertruede waren, zu deenen Beschten an hirer Sportaart an Europa. Net all, an do muss den europäeschen olympesche Comité sécherlech fir déi nächst Editiounen nach dru schaffen. Och d'olympesch Kärsportaarte Liichtathletik a Schwamme mussen an Zukunft normal op den Europapsiller matmaachen. D'Welt-, respektiv d'Europaverbänn musse méi Quoteplaze fir d'olympesch Spiller virgesinn. A Sportaarte wéi dem Dëschtennis, wou dat de Fall hei zu Minsk war, waren och déi bescht Sportler aus Europa vertrueden, fir sech esou den Olympia-Ticket ze sécheren, wéi och d'Lëtzebuergerin Ni Xia Lian.

An dann si mer bei de Lëtzebuerger Sportler. Déi éischt Deeg huet ee geduecht, eieiei mat wéi enge Resultater soll de Cosl nees heemfueren. Well bis dohi war et bescheiden an et huet ee gemierkt, datt ee bei enger Rei Sportaarten, fir et fein auszedrécken, nach e Stéck vun der erweiderter europäescher Spëtzt ewech ass. Du koum awer den Optrëtt vum Ni Xian Lian, déi am Dëschtennis hei zu Minsk mat hirer Bronzemedail am Eenzel, där éischter iwwerhaapt bei den Europapsiller fir Lëtzebuerg, beim Public mat hire 55 Joer zum absolute Star avancéiert ass.

Dann de Gilles Seywert. Och wa säi Bou net olympesch ass, huet de Compound-Spezialist an de leschte Méint a Jore gewisen, wat hien kann an dat am Status vum kompletten Amateur, dee bei der Police schafft an duerch e Mangel un Zäit, emol net d'quantitativ Kritäre kann erfëllen, fir an de Cosl-Elitekader opgeholl ze ginn. Qualitativ huet hie se scho laang erfëllt. En Amateursportler, dee géint Profisportler op Weltniveau mathält an dann och nach esou e positiven, bescheidenen, dankbare Mënsch, wat dinn esou Sportler heiansdo gutt.

An an déi Kategorie fält och d'Jenny Warling. D'Kämpfernatur gouf zwar am leschte Gruppematch ausgeknockt, dat heescht am Karate d'Disqualifikatioun fir d'Géignerin, d'Europameeschterin kënnt awer och mat Bronz nees heem.

Baku-Aserbaidschan ass en totalitäre Staat, do gëtt ee vu moies bis nuets iwwerwaacht, dat weess een. Hei zu Minsk huet een deen Androck elo wärend den Europapsiller guer net gehat, datt een dach awer éischter an engem diktatoresch gefouerte Land ass. D'Awunner vu Minsk ameséiere sech owes zum Deel besser wéi a Westeuropa, d'Iessen ass och ganz gutt. D'Stad mat hiren imposante Gebaier ass extrem propper. D'Leit sinn net gestresst, tute bal ni a sinn absolut hëllefsbereet. Si se esou, well se fäerten, oder si se einfach esou. Dee Mistère huele mer mat zeréck op Lëtzebuerg, well esou richteg wollt keen eis et soen. Hei ass eng leschte Kéier Minsk, zeréck op de Kierchbierg.