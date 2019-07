"Ofgemuerkst", "a Stécker zerschoss" ... Hunn esou Aussoen hir Plaz an enger ëffentlecher Debatt, wou am beschte Fall Fakten op den Dësch kommen a beschwat ginn.

Dat war awer de leschte Freiden bei der Debatt iwwert ee méiglecht Verbuet vun der Klappjuegd net de Fall, fënns du Nadine an dengem Tëscheruff a kritiséiers nach aner Saachen, déi him e Freiden an der ëffentlecher Debatt an der Chamber opgefall sinn.

Op der enger Säit sëtze se zu dräi, dorënner de President vun der Déierenassociatioun “Give us a Voice” Daniel Frères. Op der anerer Säit d’Deputéiert vun alle Faarwen a matzen ënnert hinnen de Marc Goergen ... Pirat, genee esou wéi den Daniel Frères.

An och wann ech meng eege Meenung iwwert ee Verbuet vun der Klappjuegd hunn, geet et hei net dorëms. Et geet drëms, datt op eng Piratefro – si sollt mol eng kritesch Fro sinn- ee Parteikolleg äntwert ...

De Marc Goergen fänkt seng Froestonn un: “Ech hätt och gären, datt d’Klappjuegd verbueden wier, éischter haut wéi muer ... Mir sinn eis eens als Déierefrënn...” An hie fënnt dee selweschten Artikel iwwert d’Schwäiz, dee vu de Petitionären avancéiert gëtt, fir d'Klappjuegd ze verbidden. Nee, ech mengen, si sinn sech net nëmmen als Déierefrënn eens, mee och als Parteikollegen ...

Esou eng Manéier virzegoen, ech nennen et mol “Vetternwirtschaft”, hëlt an esou engem wichtegen Debat all Seriositéit. Firwat konnt de Här Clemens net op dem Marc Goergen seng Froen äntweren? Wat ass dat fir ee Gemauschels, hunn ech mech gefrot?

Virun allem wéi kritesch Froen, an do plécken ech eben d’CSV-Deputéiert Martine Hansen eraus: koum den Daniel Frères an d’Wackelen. Well hie seng Sourcë weder mam Numm genannt huet, an och soss dacks an den Äntwert argumentéiert huet: hie géif eng ganz Partie Jeeër kennen, déi dëst an dat net guttheescht ... Dat nennen ech keng sachlech Diskussioun, mee Comptoirsgespréicher... Keng Argumentatioun, mee emotionalen Talk. Ech hoffen, datt d’Suitten no de Konklusioune vun den Deputéierte méi fondéiert, méi konkret sinn, wéi déi Diskussioun, déi an der Chamber gefouert gouf.