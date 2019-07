"Et kann dach net sënn" ass e bekannte Sproch vun der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer. Genee dat ass eisem Sportjournaliste och an de Kapp komm, wéi hien héieren huet, datt fir den neien nationale Futtball- a Rugbystadion nach eng Kéier 18 Milliounen Euro méi am Stater Gemengerot hu misse gestëmmt ginn. De Franky Hippert ass an sengem Commentaire entsat.

AUDIO: Commentaire vum Franky Hippert

Fir et riicht eraus ze soen, et ass skandaléis, wat do an de leschte Méint a Jore ronderëm dee Stadion geschitt. 2014, nodeems dann dunn definitiv an endlech decidéiert war, datt deen neie nationale Futtball- a Rugbystadion op d'Clôche d'Or kënnt, huet ee vun engem Budget, fir dee ganze Projet vun 30 bis 40 Milliounen Euro geschwat.

Am Laf vun de Méint ass dunn de Montant vun 60 Milliounen annoncéiert ginn. Als Erklärung gouf et, datt verschidden UEFA-Bestëmmungen an d'Videosurveillance mat verschidde Sécherheetsbestëmmunge vun de force de l'ordre dobäi koumen. Am Abrëll vun dësem Joer gouf du bei der Visitt um Chantier déi Zomme nach eng Kéier confirméiert. Elo e Méindeg hunn awer dunn nach eng Kéier ronn 18 Millioune misse gestëmmt ginn, well een dann elo mëttlerweil bei 80 Milliounen Euro fir den neie Stadion ukomm ass.

"Et kann net nëmmen net sënn", mä dat do ass reegelrecht de Geck mat de Leit gemaach. Souguer wann een de Futtball an d'Nationalekipp an de Rugby gär huet, ass dat inakzeptabel, wat do mat ëffentleche Gelder geschitt. Bis elo huet een den initiale Budget ëm 100 Prozent depasséiert an et ass een nach net fäerdeg.

Et muss ee sech dat emol als Privatpersoun virstellen. Et baut ee gär en Haus fir 1 Millioun an herno ass ee bei op d'mannst zwou. Dat kritt ee jo guer net finanzéiert! Dat ee bei engem Bau Supplement kritt, ass normal, dat ka vun 10 bis och emol 25 Prozent goen, wat da scho vill ass. Mä wisou huet een dacks bei ëffentleche Bauten d'Impressioun, datt ee wäit iwwert deem Pourcentage ass?

Setzt een de Budget am Ufank bewosst déif, fir d'Ëffentlechkeet net direkt ze verschrecken? Schloen d'Corps de Metier drop, wa se wëssen, datt d'ëffentlech Hand bezilt Ass et Inkompetenz, oder ass et e bësse vun allem? Erschreckend war och ze héieren, datt 11 Milliounen Euro dobäi koumen, dat si 440 Millioune Lëtzebuerger Frang, duerch anscheinend Feeler vum Bureau d'étude.

Komplett Onverständnis ass och bei mir, wann een da Beispiller aus Däitschland hëlt. Aue aus der zweeter Bundesliga krut d'lescht Joer quasi e komplett neie Stadion, mat 16.000 Plaze fir 19,8 Milliounen Euro. Ingoldstadt, e Veräin, deen och schonn 1. Bundesliga gespillt huet, krut 2010 e komplett neie Stadion mat 12.000 Sëtzplaze fir internationale Matcher fir 20 Milliounen Euro. Wéi ass dat méiglech! Wat maache mir hei zu Lëtzebuerg falsch?

A wa mer 2010 soen, si mer net wäit ewech vum Projet Léiweng. Wat war d'Opreegung deemools grouss, well e privaten Investisseur en Terrain reklasséiert sollt kréien, datt d'Ëffentlechkeet awer u sech näischt kascht hätt, an deen nämmlechten Investisseur e Stadion an engem public-privat-partnership wollt bauen, wat d'Ëffentlechkeet bei ganz wäitem net dat kascht hätt, wat deen neien nationale Futtball- a Rugbystadion just e puer Kilometer méi wäit ewech elo op der Cloche d'Or kascht.

E Futtballreporter, deen d'FLF-Nationalekipp zanter 16 Joer an 121 Matcher kommentéiert, ass mat aller léift zum Sport, einfach nëmmen entsat!