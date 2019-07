De Lëtzebuerger Premier soll d'Abschiedsiesse vun der laangjäreger israelescher Ambassadrice zu Lëtzebuerg aus Protest geschwänzt hunn. Ma aus dem Cabinet Bettel kënnt weder Confirmatioun, nach Dementi, nach Explikatioun. Eng Situatioun, déi absolut inakzeptabel ass, mengt d'Maxime Gillen.

Kee Kommentar. Dat war d'Äntwert, déi ech krut, wéi ech bei der Porte-Parole vum Xavier Bettel nogefrot hunn, ob et géif stëmmen, wat eng Rei israelesch Medie kuerz virdru gemellt haten. Deemno soll de Lëtzebuerger Premier en Iessen zu Éiere vun der israelescher Ambassadrice zu Lëtzebuerg boykottéiert hunn, well den Educatiounsminister vun Israel sougenannt „Konversiounstherapien“ ëffentlech guttgeheescht hat. Dëst sinn Therapien, déi homosexuell Leit „heelen“ an zu heterosexuelle Mënsche sollen ëmerzéien.

RTL-News: Bettel refuséiert, op Evenement vun israelescher Ambassade ze goen.

De Xavier Bettel soll der Ambassadrice doropshin erkläert hunn, dass hie kee Representant vun enger Regierung kéint ënnerstëtzen, an där e Minister esou eng Therapie géif als richteg empfannen. Eng Reaktioun, déi een a priori ka verstoen. Ëmmerhi war dës Ausso – fir et diplomatesch auszedrécken – net ubruecht. An huet och an Israel selwer fir Opreegung gesuergt. À tel point, dass den israelesche Premier Benjamin Netanyu et fir néideg empfonnt huet, per Communiqué z'erklären, dass d'Aussoe vum Educatiounsminister fir hien net akzeptabel wieren an och net der Positioun vun der Regierung géifen entspriechen.

An zu Lëtzebuerg heescht et „Kee Kommentar“. Dass eise Premier méiglecherweis en diplomateschen Incident mat Israel soll provozéiert hunn, ass et him net wäert, och nëmmen ee Wuert doriwwer ze verléieren. Ma wat hat hie sech da virgestallt? Dass dat einfach esou géif eriwwer goen, a keen Hunn duerno géif kréinen?

Mol dovun ofgesinn, dass dee Schoss ferm no hanne lassgaangen ass – ëmmerhi gouf hien elo ëffentlech fir säin Optrëtt mam iraneschen Ausseminister kritiséiert, deen Hiriichtunge vun homosexuelle Leit am Iran verdeedegt huet – ma et ass och zimlech allerhand, dass de Premier offiziell Ufroe vun der Press einfach ignoréiert. Dës hat de Sujet opgegraff, ma konnt hire Lieser an Nolauschterer net béid Säite vun der Geschicht presentéieren.

An dobäi hunn d'Leit e Recht dorop ze wëssen, ob hiren demokratesch gewielte Representant auslännesch Diplomate virun de Kapp stéisst a wa jo firwat. Ëmmerhin huet dat en direkten Afloss op déi international Bezéiunge vu Lëtzebuerg. A Jo dofir ass hie senger Wielerschaft Rechenschaft schëlleg.