Nom Tornado de Freideg Owend huet de François Aulner sech ganz kleng gefillt, seet hien an dësem Tëscheruff.

AUDIO: En Tëscheruff vum François Aulner

Oh je, nondikass! Nom Tornado am Süde vum Land war et just enormt Matgefill. Matgefill an awer och e staarkt Gefill vun Humilitéit. Ech hu mech kleng gefillt. Glécklecherweis ass kee gestuerwen. Hoffentlech bleift et bei Blessuren an déi Verwonnt erhuele sech séier. Wéi ee Betraffene selwer sot, de materielle Schued dat kucke mer duerno. Schéi gesot.

Humilitéit och, a frou doriwwer, datt souvill Leit, dorënner d’Corps de secoursen, mä och vill aner Leit, a menger Plaz - ech betounen a menger Plaz an där vu villen aneren - deene gehollef hunn déi vun der Katastroph betraff waren a sinn. Wann de Staat, d’Assurancen, d’Kollektivitéit oder mir individuell kënnen hëllefen, da mengen ech, si mer eis all Eens: Jo! Alles wat néideg ass!

Mä Humilitéit och, well d’Natur, den Tornado, huet eis all gerëselt. Virun allem déi direkt Affer natierlech, mä mir alleguer hei am Land och. Well mir mierken all, mir mussen eis seriö Gedanke doriwwer maachen, wéi mir domadder Eens ginn, datt sou Katastrophë sech leider waerte widderhuelen. Kloer, et geschéie sou Katastrophen och onofhängeg vun der mënschlecher Aktivitéit, mä kloer ass och, datt duerch d’mënschlech Aktivitéit sou Phänomener méi heefeg ginn.

Kontrovers diskutéieren an op Konsens bauen

Mir sinn ëmmer prett a wäerten zesummenhalen, dat ass onse Motto. Mä vläicht misste mer - am allgemengen Interessi – alleguer bësse méi humble ginn, méi kleng ginn, an eise Gewunnechten, déi dës Katastrophë favoriséieren. Eng op Onschëlleg maachen ass net ubruecht. Ironescherweis, mä ganz trauregerweis, si bei Naturkatastrophen grad déi am meeschte betraff, déi am mannsten dofir kënnen. Déi, di am meeschte pro Kapp verbrauchen a polluéieren, kënne sech am beschte Schutz an am Eeschtfall Reparatur leeschten.

De Verbrauch an d'Opbrauchë vun onse Ressourcen a vun der Ëmwelt muss ophalen, an de Präis dee mir mussen dofir bezuelen, fir eis unzepassen, muss gerecht verdeelt sinn. Déi Diskussioun deelt eis Gesellschaft, dat gesi mer zanter Joren. An et muss ee soen, jo et huet keen d’Wourecht gepacht. Konsens gëtt méi wéi ee mengt wat de Constat ugeet. Mee dee Konsens zerfält, wann et drëm geet Mesuren ze decidéieren. Dowéinst muss op dat gebaut ginn, wou mer e gemeinsame Nenner fannen.

Mä bon, doriwwer diskutéiere mer nach, dat musse mer maachen, hoffentlech net ze laang, mä mat alle Kontroversen a Komplexitéiten, déi dozou gehéieren. Elo gëllt awer als éischt emol all Hëllef fir déi Betraffen a Merci all deenen, déi schonn hëllefen a gehollef hunn. Merci villmools.