D’Schoul misst moies bësse méi spéit ufänken an déi 9 Woche Summervakanz misste méi op d’Joer verdeelt ginn, mengt de François Aulner.

3 gutt Grënn fir wëlle “Prof‘” ze ginn: Juli, August, September. 9 Woche Vakanz am Summer géint 7 Wochen opgedeelt op Allerhellegen, Chrëscht-, Fues-, Ouschter- a Päischtvakanz. Dat entsprécht 80 Congésdeeg ouni d’Feierdeeg oder méi wéi 3 Mol de legale Minimum.

AUDIO: Manner Summervakanz fir Schüler - Reportage François Aulner

Klengt no vill, mä ass duerchaus richteg. Et ass falsch ze mengen, Proffen a Schüler hätten ze vill fräi. Déi, déi dat mengen, stoungen ni virun enger Klass. Ofgesinn dovunner, datt d‘Tâchë vun den Enseignanten net méi einfach gi sinn. Genee wéi d’Verständnis vun enger ëmmer méi séierer a komplizéierter Welt.

Ëmmer erëm héiert ee Proffe soen, se wiere méi domadder beschäftegt d'Schüler iwwerhaapt Mol z’erzéien, wéi z’edukéieren. Gläichzäiteg ginn d’Mënschen ëmmer méi a Konkurrenz zu enee gesat. D’Fro, wéi a wat an der Schoul geléiert gëtt oder net geléiert gëtt, spillt eng kruzial Roll bei der Organisatioun vun de Rythmes scolaires, mä wat ee sécher scho ka soen: maacht net nach méi Drock!

Net kierzen, mä anescht opdeelen

Vakanz ass geduecht, fir sech z‘erhuelen an dofir muss ee kënnen ofschalten. Ma genee bei deem Wuert ass d‘Kruxx: Bëssen Ofschalten ass gutt. Ganz ofschalten, dat féiert zu Problemer. Jo vill Eltere maachen am Summer Aufgabe mat hire Kanner a vill Jonker maache Stagen. Mä leider net jiddereen. D’Perte d’apprentissage ass eng Realitéit, virun allem bei deene Schüler, déi aus defavoriséierte Milieue kommen, weise sämtlech Etüden an den USA a Kanada. Op der aner Säit geet eng Woch Vakanz fir Fuesent, Päischten oder Allerhellege kaum duer, fir ofzeschalten oder fir Enseignanten, déi hir Course musse preparéieren an aneren Tâchen nozekommen.

Studie weisen och, datt Kanner a Jugendlecher am Wanter manner fit si wéi am Summer. D’Dauer vun der aktueller Summervakanz geet deels op déi Zäit zeréck, wou d’Kanner hu missen op de Recolten hëllefen. Haut ass dat net méi néideg. Méi Vakanz am Wanter mécht méi Sënn.

Wat och méi Sënn mécht, ass d’Schoul bësse mi spéit unzefänken. Nee net just wéinst dem Stau an der Ekonomie, och well d’Gehir sou besser fonctionnéiert. Éischt Resultater vun der US-Stad Seattle, wou déi allermeescht Schoulen a Lycéeën um Véierel vir oder 5 vir 9 ufänken, si positiv.

Dowéinst, fänkt och hei zu Lëtzebuerg d’Schoul kuerz virun 9 un. An hänkt 3 Woche vun der Summervakanz un d’Allerhellegen, Fues- a Päischtvakanzen drun. Ech proposéieren e Moratoire fir een oder zwee Joer. No zwee Joer loosse mer et erëm sinn, wa sech erausstellt, datt et net gutt war. Mä dat wäert sécher net de Fall sinn.