Firwat gi Meenungen ëmmer méi radikal a firwat héiert een déi politesch Mëtt ëmmer manner? Déi Fro stellt sech de Pit Everling den Dënschdeg de Moien a sengem Commentaire.

Hien ass ëmmer méi genervt vun der Manéier, wéi an eise Breedegraden diskutéiert gëtt.

Firwat ëmmer dee Skandal-Modus? Wou bleift déi sachlech Diskussioun? Dat sinn d'Wieder vum François Bausch. Elo bliederen der vill duerch dem grénge Minister seng Biographie a soen..."Moment emol". Ma de Mann schéngt entretemps realpolitesch erwuesse ginn ze sinn... bis op de Radar vläicht. Op alle Fall huet de François Bausch op eng generell Manéier Recht: Sachlech Diskussioune sinn d'Exceptioun ginn, net just beim Casier Bis, net just an der Politik an net just zu Lëtzebuerg.

Virun allem erféieren ëmmer méi extrem a radikal Positiounen. Wat soss um Comptoir blouf, gëtt haut am Netz breet getrëppelt. Reegelméisseg gi mir vu politesche Wellen iwwerschwemmt, jidderee fillt sech ugesprach, wëll "matsurfen" a säi Pefferkär an d'Welt blären.

Meeschtens sinn et aflossräich Lobbyisten, populistesch Politiker, verschidde Medien oder soss Gruppéierungen, déi d'Mënsche fläisseg opstëppelen, bis déi total skandaliséiert sinn. Vun alle Säite gëtt dono gejaut, gefuerdert, gewarnt, moraliséiert, Angscht gemaach, Feindbiller gemoolt.

1981 huet de Morton Rhue e Buch geschriwwe, wat "The Wave" heescht. T'ass wuel en extreemt Beispill, mä et weist, wéi d'Leit sech kënne matrappe loossen. Eng aktuell Well ass bestëmmt net zu Onrecht de Klimawandel, op d'mannst mol an Däitschland an zu Lëtzebuerg, an den USA an a China interesséieren sech d'Leit manner fir de Sujet.

De Klimawandel ass eent vu villen, ma sécher e perfekt Beispill vun enger Diskussioun, déi alles, mä net objektiv gefouert gëtt. Et diskutéiert einfach mol jidderee mat, obwuel quasi keen eppes vun der komplexer Matière versteet.

Strikt Meenungen a Wourechte gi vu selwer ernannten Experte verbreet. Et gëtt fläisseg nogeplappert, wat anerwäerts virgeknat gouf, kontrolléiert gëtt natierlech weider net. D'Resultat sinn zwéi Campen, déi sech bekrichen, de Gruef tëscht hinne kéint net méi déif sinn.

Fir déi eng geet muer de Planéit ënner, si verlaange radikal Changementer, de ganze Liewens-Modell muss op d'Kopp gehäit ginn, wien SUV fiert gëtt zum béise Klima-Killer an zum Staatsfeind deklaréiert. D'Greta gëtt helleg gesprach. Op där anerer Säit stinn déi, déi d'Wëssenschaft komplett ignoréieren. Fir si ass dat Ganzt erfonnte Kabes an e Komplott vun Ekologen, déi hir Doctrinne wëllen ëmsetzen. Mir solle riicht weiderfueren (mam SUV) ewéi bis ewell. Ah jo: d'Greta gëtt natierlech verdäiwelt.

Ma gëtt et dann näischt méi tëscht dësen Extremer? Firwat héiert een déi Leit net méi, déi mol fir d'éischt wëllen d'Informatioune verstoen, déi eng objektiv Opklärung sichen, déi sech gesamtpolitesch Léisunge fir d'Zukunft wënschen.

Wou bleift déi nuancéiert Debatt? Wou bleift de Recul vun de Mënschen? Wou bleift de gesonde Mënscheverstand? Wou bleift d'Toleranz? Wou bleift och de kollektive Gedanken?

Wat ech do grad beschreiwen ass wuel iergendwéi déi politesch Mëtt, oder net? Abee...déi schéngt et sou lues net méi ze ginn.

Déi grouss Volleksparteie päifen op hirem eegen Begriefnes e Liddchen dovunner.