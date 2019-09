Krank Beem déi gehae goufen; Hecken, déi gekierzt goufen an ee renovéiert Gaardenhaischen... Wat - op den éischte Bléck - einfach Saachen zwar fir een Duercherneen an enger Gemeng kënne provozéieren.

De Schëllegen un de Pranger gestallt ass den Déifferdenger Buergermeeschter Roberto Traversini. Ee Gemengepapp, deen d’Reglementer op sengem Terrain net kennt an dogéint verstouss huet? De Roberto Traversini huet definitiv net alles richteg gemaach, ma a sengem Commentaire kuckt d’Nadine Gautier, wéi mam Gemengepapp verfuer gëtt.

Hie géif vu sengem Pouvoir Gebrauch maachen, fir sech iwwert d’Gesetzer ze stellen. Hie hätt gemengt, keng Autorisatioun ze brauchen, fir um ugeschwate Gaardenhaischen ze schaffen. Hien hätt d’Gemeng als Selbstbedienungsladen benotzt, fir Pläng iwwert säi Privathaus an elo dem geierften Haus op der Nummer 15A maachen ze loossen. An e géif vu senger Positioun als President vum CIGL profitéieren, fir Aarbechte verriichten ze loossen, wat en net dierft.

D’Reprochë si schonn hefteg, déi d’Oppositiounsparteien, do déi Lénk an d’DP, am Déifferdenger Gemengerot vu sech ginn. Et wëll een Erklärungen, déi hätt een an de leschte Woche net kritt, kritiséiert d’Oppositioun. An e Mëttwoch waren virop de François Meisch an de Gary Diederich nach ëmmer net mat deem zefridden, wat de Roberto Traversini vu sech ginn huet.

"Ech entschëllege mech, et deet mer leed, ech wousst et net, ech hu mir zwou Saachen ze reprochéieren"

De Buergermeeschter Traversini hat sichtlech Problemer, d'Contenance ze behalen. Verständlech, gëtt him Abus de Pouvoir virgehäit. Vläicht zu Recht, vläicht och net. Ma wéi de grénge Gemengeconseiller Fränz Schwachtgen an de KPL Conseiller Ali Ruckert richteg bemierkt hunn: De Gemengerot ass kee Geriicht a keen ass Riichter. Dat stëmmt!

Virun allem, well den Dossier elo beim Parquet läit, well de François Meisch d’Justiz am Fall hei kontaktéiert huet. Et ass ze verstoen, datt d’Oppositioun Äntwerten op hir Froe wëll, ma d’Reproche si grave, och wann d’Akte selwer simpel sinn. An direkt de Kapp vum Buergermeeschter rulle wëllen ze gesinn, erënnert dach staark un eng Revancheaktioun fir 2014, wou d’DP beim Koalitiounswiessel an den Eck gedréckt gouf an och, datt net jidderee mat der Aart a Weis vum Déifferdenger Buergermeeschter d’Accord ass.

Sollt d’Justiz der Meenung sinn, datt de Roberto Traversini sech wierklech eppes zu Schold komme gelooss huet, dann ass d’Diskussioun, ob dee Mann op deem Posten ze droen ass, legitim. D’LSAP huet am Gemengerot dofir menger Meenung no déi richteg Positioun ageholl. Mol ofwaarden a kucken, wat um Enn erauskënnt an dann d’Konsequenzen zéien.

Wann een déi leschte Wochen d’Medie gelies huet an d’Oppositioun héieren huet, dann stoung dat schwaarzt Schof fest: De Roberto Traversini, deen d’Gesetzer an d’Reglementer gutt kennt, huet sech iwwert déi ewech gesat. Een No-Go.

Mä wéi een am Gemengerot konnt matkréien: iwwert d’Terrainsopdeelung a bestëmmten Zonen: Bauperimeter, Zone Verte, Natura-2000-Zone... do sëtzt net jidderee fest am Suedel. Do missten d’Kaarten awer nach emol genee studéiert ginn.

Eent steet fest: Den Image, vun deem am Gemengerot e puer Mol geschwat gouf, ass ugekraazt. An do ass vläicht och net nëmmen de Buergermeeschter mat sengen Aktiounen dru Schold, wann hien och den Ustouss dofir war.