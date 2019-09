De Roberto Traversini demissionéiert aus der Déifferdenger Lokal-Politik. Wann ee grénge Mandataire net weess, wéi een Deel vu sengem Terrain an engem Naturschutzgebitt läit, ass et wéi wann ee Mecanicien am eegenen Auto Bensin amplaz Diesel tankt.

Een No Go.

Wann ee Chef vun enger Beschäftegungsinitiative Leit, déi schonn net ze beneide sinn, fir privat Aarbechte quasi mëssbraucht, ee weidere No Go. Dat hat och schonn emol engem CFL-Generaldirekter den Job kascht.

An dëser Affär geet et awer ëm méi, wéi nëmme Mëssbrauch vun enger Positioun als « Capo dei Capi ».

Et ass do emol de kommunale Volet mat enger Zort «Gangs of New York» oder «Games of Thrones», mat Gemauschels, Messer am Réck etc.

An anere Wierder, de Clan vun der Famill Meisch géint déi Gréng an och ëmgedréint. Sollt de Concernéierten nees zréck an den Enseignement als Sportsproff goen, hätt hien als Chef ee « Meisch ». Och kee wierklech gudde Choix.

Mam Numm Meisch si mer dann op nationalpoliteschem Plang.

Wat muss dat den Ament eng häerzlech Atmosphär an der 3er-Koalitioun sinn. D'Sozialisten dierften et genéissen, dass si mol eng Kéier net an den Trublewiesen gerode sinn, op d'mannst nëmmen um kommunalpolitesche Rand.

D'DP kann de Gréngen et elo lafe loossen, well déi nëmme seelen verstoppt hunn, dass si «d'Köningsmacher» no de leschte Wale waren.

Ee vun de groussen Tenore vun de Gréngen, de François Bausch, huet den Ament scho genuch Suerge mat de geheime Fichieren.

Déi Gréng hunn awer nach aner Suergen. Dorënner eng ganz traureg, de Félix Braz muss ersat ginn, besser gesot ee Ministeschposten nei besat ginn. An eben do war dee Kärel vun Déifferdeng am Gespréich. Elo wuel net méi.

De Roberto Traversini huet op kommunalpoliteschem Plang sécher déi richteg Konklusioun gezunn. Bleift awer d'Fro, wéi kredibel hien als Deputéierten do steet, pardon sëtzt.

Wann elo gesot gëtt, hien hätt sech als Deputéierten Näischt zu Schold komme gelooss, dann ass d'Vertrauen an eis Politiker komplett fleeten.