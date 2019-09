D'Geschécker vun der Gemeng Déifferdeng ze leeden ass keng einfach Tâche an Zäite wou d'Lëtzebuerger Polit-Zeen nawell uerg duerchernee gerëselt gëtt. Den Déifferdenger Problem an d'Gaardenhaischen hunn all Potential, fir d'Regierung un hir Limitten ze bréngen.

AUDIO: Commentaire vum Roy Grotz

Firwat soen ech dat? Ma ganz einfach: well d'Leit am Land ëss definitiv bis uewen hin hunn, fir sech eppes virmaachen ze loossen a fir wéi Bierger zweeter Klass do ze stoen, wann et ëm Autorisatiounen, Gesetzer an Hëllef vun Drëtte geet.

Dass mer eis net falsch verstinn: eng Hand wäscht déi Aner an ee soll deem anere bäistoen an hëllefen, do wou een e Rot brauch, awer all Tuyau, deen iwwert e geschwate Wuert eraus geet, ass de Pouvoir mëssbraucht, deen een huet.

Dat gëllt fir Affekoten, déi sech géigesäiteg Affären zoustiechen, fir Polizisten an aner Fonctionnairen, déi ouni vill Passwierder Accès an extrem sensibel perséinlech Fichieren hunn, fir Journalisten, déi Better, Reesen oder Autoen op friem Käschten "teste" ginn, fir Klerikaler, déi sech géigesäiteg decken, wann mol laanscht d'hellegt Wuert gehandelt gouf an net zelescht fir Politiker, déi aus engem "Abri de Jardin" e klengen eegestännege Chalet, e Refuge wëlle maachen.

Dee Refuge, déi Stopp, dat hannerwands schaffen an sech Beneficer verschafen zitt awer net. Op mannst net, wann een de Bou iwwerspaant, a wann d'Hybris vun der Muecht verstoppt vu wou Een hierkënnt.

De Roberto Traversini ass e Sënnbild fir dës soi-disant Hypokrisie, ouni dass ech wëll ënnerstellen, wat d'Justiz elo enquêtéiert, vun Abus de pouvoir bis Blanchiment. Dat gëtt elo duerchliicht a wäert jugéiert oder klasséiert ginn.

Wat (nees) a Schierbele läit ass de Fiduz vum Wieler an d'Gewielten an do wäert et elo net beim Fall Déifferdeng bleiwen. Wat elo genee duerchliicht gëtt, ass d'Politik vun de grénge Ministeren a wien wat a Saache Logement a Bauen a klasséierten Zonen autoriséiert oder refuséiert krut. A wa mer deem gleewe wëllen, wat "Lambda-Bierger" aus dem Grand-Duché eis soen a schreiwen, dann ass et "Deux poids - deux mesures". Ech wëll jo gleewen, dass alles à la lettre an den zoustännege Ministèrë behandelt gouf, mä kann et just gleewen, wann d'offiziell Pabeieren op den Dësch kommen.

Déi beschiedegt Gréng Partei muss e weideren "Coup" accuséieren, eng Kris iwwerstoen, wéi de Vize-Premier ff François Bausch et seet. Dës Kéier geet et awer net ëm d'Sëtz an der Chamber oder ze kucken, wien wéi ee Politiker kéint ersetzen, mä ganz kloer ëm d'Iwwerliewe vun der wackeleger Majoritéit, a normal, dass ewell an de Parteien déi verschidden Optiounen duerchgespillt ginn. Wéi et schéngt, hunn se och ewell bei der CSV hir Minister-Wonsch-Lëschte vu virun de Walen nees erausgekroomt, fir ze gesinn, wien wou kéint ënnert der Regierung Bettel 3 wou siegéieren. Zwou Parteien hätten am Fall vun engem Gambia-Echec oder enger Implosioun Zäit fir sech an der Oppositioun thematesch a personell nei opzestellen a vläicht och nei PAG'en fir Gaardenhaischecher auszeschafen. Vun Déifferdeng geet vläicht e Message aus: Kee steet iwwert dem Gesetz oder mir mussen den Dschungel vun deene Gesetzer änneren, do sinn dann d'Deputéiert, och Députés-Maire, gefuerdert.