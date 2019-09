Déi deels hefteg Kritik an den onverständlechen Haass géint déi bekannte jonk schwedesch Klimaaktivistin huet den David Winter dozou beweegt, sech e puer Gedanken ze maachen.

„71% vun de Mënschen hunn Angscht virum Klimawandel, déi aner 29% hunn Angscht virum Greta Thunberg“ heescht et an engem „Meme“, deen am Moment an de sozialen Netzwierker zirkuléiert.

Den éischte Moment schmunzelt een, denkt een allerdéngs kuerz driwwer no, ass et weder wierklech witzeg, nach berouegend, dass bal en Drëttel vun de Befroten an Däitschland sech keng Suergen ëm de Klima mécht.

Dass net nëmmen de vum Mënsch gemaachte Klimawandel e Fakt ass, (deem stëmmen tëscht 97-99% vu Leit, déi an der Wëssenschaft beschäftegt sinn, zou), mä dass et och all Grond gëtt, sech elo wierklech eeschthaft Suergen ëm eist Klima ze maachen, steet wëssenschaftlech gesinn ausser Fro. A wien, wann net d'Wëssenschaft, méi genee d'Klimafuerschung, huet heiranner d'Kompetenz, esou eppes korrekt ze bewäerten an ze beuerteelen? Dass souguer d'Politik dat mëttlerweil international gréisstendeels esou gesäit, weist, dass dëst wuel oder éischter iwwel déi batter Pëll ass, déi mer schlécke mussen.

Erstaunlech ass dohier, deen dann dach grousse Pourcentage u Leit, déi net nëmmen dat mam Klimawandel net sou enk gesinn, ma souguer de vum Mënsch gemaachte Klimawandel als eng Farce halen. Erschreckend gëtt et awer dann, wann erwuesse Mënsche sech iwwert e schwedescht Meedchen, deem säin Numm ee jo scho bal net nennen dierf, opreegen an am Fong net gesinn, dass dat 16 Joer aalt Meedchen sech wahrscheinlech méi mat de wëssenschaftleche Fakten (wéi gesot, déi Saach mat 97-99% vun der Wëssenschaft) vum Klimawandel auserneegesat huet, wéi 99% vun deene Leit, déi gemittlech op der Couch sëtzen a sech emol gutt kräfteg iwwert e klengt Meedchen opreegen. Well wat gëtt et méi eppes Schéines, wéi mam Fanger op jonk engagéiert Leit ze weisen, am Plaz eventuell op sech selwer.

© Kena Betancur / AFP

Et gëtt nëmmen drop gewaart, dass nees eng Plastiksfläsch an der Géigend vun der jonker Klimaaktivistin fonnt gëtt oder et souguer e Bändchen aus Plastik an den Hoer huet. D'Angscht an domadder och den Haass op d'Greta an d'Schülerprotester ginn esou wäit, dass mat alle Mëttele geschafft gëtt: dat geet vu Ligen, déi einfach esou an d'Welt gesat ginn, iwwert Manipulatioun vu Biller, Videoen a Posts, bis hin zu quasiment scho Verschwörungstheorien, fir déi et net déi geréngsten Unhaltspunkte ginn.

Stonnelaang gëtt dann doriwwer geschwat, gelästert an debattéiert, ob net awer ee ganz Béisen iergendwéi Geld mam Greta Thunberg mécht oder ob d'Meedchen net awer vun Industrie-Gigante gesteiert gëtt an dass verstoppt eng "Klimadiktatur" am Hannergrond geplangt gëtt. Gëtt de Kritiker d'Greta langweileg, da mussen eis Schüler dru gleewen, déi hiert Grondrecht vun der Demonstratioun einfach esou frech gebrauchen, fir dofir net mussen an d'Schoul ze goen. Wann d'Sonn ze vill dréckt, da stéiert et keen, dass d'Schüler, mat Recht, fräi kréien. Awer wa géint de Grond vun deene Rekord-Temperaturen demonstréiert gëtt, do hält de Spaass awer dann op. Dat, wat awer virun allem entscheedend ass, ass dass dës Klimaskeptiker sech mat allem, ausser mam Klimawandel a sech auserneesetzen, wou d'Fakten erdréckend an eendeiteg sinn. Nee, et ass méi wichteg, driwwer ze diskutéieren, dass dach beim Streike sécherlech iergendzwousch Dreck gemaach gouf, dass d'Schüler Handye benotzen, mam SUV gefouert ginn an och mam Fliger an d'Vakanz fléien.

Éischtens emol riichte sech d'Messagë vum Greta Thunberg an de Schülerprotester vu „Fridays for Future“ praktesch ëmmer un d'Politik an un d'Industrie, dat géif ee mierken, wann ee sech, wéi gesot, mat Inhalter géif auserneesetzen. Hei geet et net drëms, engem eenzelen Bierger op d'Fanger ze klappen oder eppes ewechzehuelen, och wann et natierlech näischt schuede géif, wann och vun der Säit vun der Bevëlkerung eppes géif gemaach ginn an och scho gemaach gëtt. Weider ass ze betounen, dass d'Greta net den 2. Jesus Christus ass, dee vum Himmel kënnt an d'Welt op eege Fauscht ännere wäert. Ma et ass awer definitiv, dee richtege Schratt an déi richteg Richtung, genee sou wéi d'Protestbeweegungen, déi beweisen, dass eis jonk Generatioun net de ganzen Dag um Internet hänkt a sech soss just, fir Spaass ze hunn, aus dem Haus beweegt. Deene jonke Leit geet et hei definitiv net ëm Spaass, mä se maache sech Suergen, sinn opbruecht a wëllen, dass elo direkt eppes geschitt a méi Efforte musse vu Politik a Wirtschaft gemaach ginn, dat berouend op glaskloren a (fir déi widderhuelte Kéier) wëssenschaftlechen an alarmante Fakten. Kuckt ee sech d'Geschicht vu Protestbeweegungen un, ass dat iwwregens bei sou enger wëssenschaftlecher Fakte-Laascht e méi wéi normaalt Verhalen, elo op d'Strooss ze goen, et ass traureg, dass praktesch exklusiv jonk Persounen dës Beweegungen hu misse lancéieren.

Vill vun deenen, déi haut kee gutt Hoer un de Protestbeweegungen an eiser Jugend loossen, erënnere sech wahrscheinlech net méi drun, dass si sech selwer revoltéiert hunn an op d'Strooss gaange sinn, dat dacks géint de Wëlle vun hiren deels erz-konservativen Elteren. Haut ginn dës Beweegungen, vollkomme mat Recht, als historesch relevant ugesinn an d'Bierger, déi do matgaange sinn, ginn haut praktesch als Helde gefeiert.

Sollte mer de Klima nach iergendwéi an de Grëff kréien, wäert sécherlech ähnlech op dës Beweegungen zeréckgekuckt ginn, och wann en Deel vun der Gesellschaft am Moment probéiert, dës Protest-Aktioune mat alle Mëttele schlecht ze maachen.