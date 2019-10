E Méindeg huet d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg jo Stellung geholl zu de Virwërf an der sougenannter Affär Gaardenhaischen. Engem juristeschen Avis no, deen an Oppositiounskreeser zirkuléiert, wier d'Geneemegung, déi si ginn hat illegal an et gëtt hir indirekt Favoritismus dem Parteikolleg Traversini géintiwwer, virgehäit. Dass d'Oppositioun do ass, fir d'Aarbecht vun de Regierungsparteien ze kontrolléieren – ass jo korrekt, mä wéi wäit gi mer wullen a virun allem fir wéi eng Faiten? Déi Fro werft d’Mariette Zenners an dësem Tëscheruff op.

Den Tëscheruff vum Mariette Zenners Iergendwéi kommen ech mer blöd vir, wann ech owes am Journal muss vun der sougenannter "Gaardenhaischen-AffäR" schwätzen. Ech hunn et Uganks probéiert z'evitéieren an ze ëmschreiwen: d'Affär ronderëm den Déifferdenger Buergermeeschter, deem virgehäit gëtt, etc, mä an de modernen Hashtag-Zäiten gräift een dann awer iergendwann op de grëffegen Titel zeréck. Dass de Roberto Traversini Feeler gemaach huet, seng Konsequenze gezunn huet a sech elo viru Geriicht veräntwerte muss - dozou ass alles gesot. Et dierf een och grad vun de Gréngen, déi ëmmer als moralesch Guttmënschen opgetruede sinn, héich ethesch Uspréch u sech sëlwer erwaarden. Traureg fir hien, dass DAT un him hänke bleift an net d'Aarbecht, déi hien als Buergermeeschter geleescht huet. Lo si mer da bei der Ëmweltministesch, mat engem juristeschen Avis, dee seet, d'Geneemegung, déi si ginn hätt, wier illegal gewiescht, dem indirekte Virworf, dem Parteikolleg hei eppes an d'Rei gemaach ze hunn. An och nach der Fro, ob si hir Fanger am Spill hat wéi den Ieselsstall vun den Elteren no den Iwwerschwemmungen nei opgeriicht gouf. Den Ieselsstall – dat hëlt jo scho bal biblesch Ausmoossen un. Keng Diskussioun, Favoritismus dierf op kee Fall sinn, ass elo hei - bis haut - net nogewisen. Mä fir de Recht froen ech mech: Hu mer keng aner Suergen? Ech woen hei mol ze behaapten, dass een - wann ee siche geet - an egal wéi enger Gemeng, ëmmer iergendee Buergermeeschter - egal vu wéi enger politescher Faarf - géif fannen, dee mol ee Gaardenhaischen geneemegt hat, wat awer vläicht 75 Zentimeter ze wäit an d'Gréngzon gebaut gouf, oder ee Schäffen oder Conseiller, deen de Gemengenaarbechter gefrot huet, him de Bam am Virgäertchen ewechzemaachen an him dofir een Drénkgeld ginn huet. Theoretesch kéinten déi Leit wéinst Interessekonflikt oder Steierhannerzéiung ugeklot ginn. Ech hätt allerdéngs léiwer, mir géifen eis erëm op aner Froen konzentréieren: Déi, ob mer an e puer Joerzéngten iwwerhaapt nach Gréngzonen hunn, ob mer nach gesond Beem hunn, déi legal oder illegal ewechgemaach ginn, ob déi zukünfteg Generatioune sech iwwerhaapt nach ee Gaardenhaische baue kënnen, well kee sech méi kann een Haus mat Terrain leeschten. Ech hätt léiwer d'Ëmweltministesch géif vun der Oppositioun kritesch gefrot ginn, ob si hir Klimaziler anhält, wou mer eis am Ausland bretzen sou dichteg ze sinn, awer an de Statistiken um Wupp leien. Ech hätt léiwer, d'Politiker géifen doru gemooss ginn, wéi un der Bëtongsdall vum Ieselsstall vun den Elteren.