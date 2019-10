Gaardenhaisercher kënne méi geféierlech sinn, wéi ee mengt. Esou ass de Commentaire vum Dany Rasqué de Moien iwwerschriwwen.

Stellt Iech vir, de Roberto Traversini hätt net als Deputéierten demissionéiert.

Déi Gréng hätten als Partei, mat héije moraleschen Uspréch, keen all ze grousse Choix gehat an hätte misse kucken, dee Mann als Fraktiounsmember lasszeginn.

Hie wier als Onofhängegen an der Chamber bliwwen, an da wier déi blo-rout-gréng Majoritéit um Krautmaart husch gewiescht an d'Regierung mat.



Domadder hätt d'DP Déifferdeng - mat engem gewëssene François Meisch un der Spëtzt - net nëmmen de Roberto Traversini als Buergermeeschter gestierzt, mä eventuell och nach de Xavier Bettel als Regierungschef. Deen hätt en neie Koalitiounspartner gebraucht a wier do méi wéi sécher net laanscht d'CSV komm. Ob déi net selwer de Premier hätt wëlle stellen, sief elo mol dohi gestallt.

"Hätte, hätte Fahrradkette" kann een elo soen, mä alles dat fir ze weisen, datt de Roberto Traversini mat senger Demissioun als Deputéierten seng politesch Zukunft (4 Joer hätt déi jo nach kënnen daueren) geaffert huet, fir déi vu senger Partei ze retten.

Wéi fräiwëlleg dee Schratt war, sief elo mol dohigestallt.



An elo? Alles erëm gutt?



Naja, net ganz.

Zum Beispill héiert een, datt et eng Zort Klimawandel an der Regierung gouf, Blo a Gréng wiere sech guer net méi sou gréng gëtt gewitzelt an d'Sozialisten, esou héiert een, hätten déi zwee aner gutt mam Fouss hannebäi gerannt. Net vu Muttwëll, well wann d'Regierung an d'Bréch gaange wier, wiere si mat hiren 10 Deputéiert méi wéi sécher, onschëlleg, op der Oppositiounsbänk gelant.

Also schéngt et den Ablack wéi wa se allen dräi mat engem bloen Aen dovu komm wieren. Allerdéngs och just den Ablack.



Sou ganz huet d'CSV sech nämlech nach net domadder offonnt, datt dat hei aus hirer Vue just e Stuerm am Waasserglas soll gewiescht sinn.

Si seeën elo mol nach um Stull vun der Ëmweltministesch an d'Perquisitioun gëschter am Ëmweltministère ass en Zeechen dofir, datt nach net definitiv gekläert ass, ob d'Carole Dieschbourg wierklech "en âme et conscience" gehandelt huet, esou wéi de François Bausch dat e Samschden am Background ënnerstrach huet.