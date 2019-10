En Dënschdeg de Mëtteg mécht de Premier Xavier Bettel an der Chamber seng Deklaratioun zur Lag vun der Natioun. D'Maxime Gillen huet sech am Commentaire e puer Gedanke gemaach iwwer déi aktuell Situatioun vum Land.

De Commentaire vum Maxime Gillen

Am Fong geet et eis jo gutt. Dem Gros vun de Lëtzebuerger geet et eigentlech extrem gutt. Proprietär vun den eegene véier Wänn an deem engen oder aneren Auto, mat enger anstänneger Pai an enger sécherer Aarbechtsplaz, déi e puer Mol am Joer eng Vakanz a mat spéitstens 60 eng agreabel Pensioun finanzéieren. Et geet hinnen NACH gutt, muss een do soen. Well wann een d'Situatioun am Land e bësse suivéiert, fält op, dass eng ganz Partie Indicateuren an eng Richtung weisen, déi eis nach zolidd Kappzerbrieches wäert maachen.

Fänke mer mol bei deem Offensichtlechen un. De Statec huet gemellt, dass d'Logementspräisser am Verglach zum leschte Joer ëm méi wéi 10 Prozent an d'Luucht gaange sinn. Wien also net schonn Appart oder Terrain vun den Eltere kritt huet, ka sech ganz geschwënn keng Wunneng zu Lëtzebuerg méi leeschten. Well virun der SNHBM mussen d'Leit ewell scho campéieren, fir eng Wunneng zu engem abordabele Präis ze kréien, fir déi si sech trotzdeem nach op laang Jore musse verschëlden.

Woumat mer scho beim nächsten Indicateur wieren. Well mat de Logementspräisser ass d'Verschëldung vun de Stéit och enorm an d'Luucht gaangen. An dat geet genau esou laang gutt, wéi d'Zënsen esou niddreg bleiwe wéi elo. An do hëlleft et net ze soen, et musse méi Leit loune goen, well och d'Loyerspräisser ginn ëmmer méi duerch de Plafong.

A wat maache mer dogéint? Net ganz vill, wéi et schéngt. Et kéint ee bal mengen, eis Politik wéilt och guer näischt maachen. Ëmmerhin si ronn 70 Prozent vun de Lëtzebuerger Proprietär vun op d'mannst engem Haus oder Appart, an déi aner Halschecht vun de Residenten däerf net wiele goen. Géifen d'Präisser also seriö erof goen, géif dat der Lëtzebuerger Wielerschaft am Portmonni wéi doen.

D'selwecht gesäit et bei der Klimapolitik aus. Am Ausland grouss Riede schwéngen, dat geet, mä de Problem hei am Land an op europäeschem Niveau anstänneg a konsequent ugoen, dat ass da schonn erëm ze vill verlaangt, oder wéi? D’Emissioune vun eisen Autoe ginn nämlech an der Moyenne an d’Luucht an net erof. An den Ausbau vun den erneierbaren Energien ass bei Wäitem net do wou e misst sinn. Hei missten dréngend wichteg a vläicht och onbequem Decisioune geholl ginn.

En anert Beispill ass den Transport. Gratis ëffentlechen Transport ass jo schéin a gutt. Mä wie scho mol eng Kéier probéiert huet reegelméisseg mam Bus op d'Aarbecht ze kommen, dee weess, dass nach enorm vill muss geschéien, fir dass d'Leit hiren Auto effektiv stoe loossen. An dobäi ass dat essentiell, wa mer wëlle Punkt eent an zwee vu menger klenger Lëscht hei seriö ugoen.

Et dierf een deemno gespaant sinn, op d’Ried vun eisem Premier en Dënschdeg de Mëtteg. Wat hien a seng Regierung bannent den nächsten 12 Méint konkret wäerten ugoe bei Theme wéi Logement, Klima an Transport. Eppes verbënnt dës Themen nämlech: Walen hin oder hir, hei mussen déi richteg Decisioune geholl ginn, och wann dës kuerzfristeg onbequem sinn. Fuere mer nämlech esou weider wéi bis elo, kënne mer an e puer Joer net méi soen: Am Fong geet et eis jo gutt.