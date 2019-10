De Klimawiessel beweegt d'Leit queesch duerch d'Welt. Seet de Premier. An et ass sécher, dass dat Konsequenzen op eist Liewen huet. Wa mer näischt änneren, dann hätt dat dramatesch Auswierkunge virun allem fir déi Generatioun, déi no eis kënnt. Esou wäit, esou gutt. De Guy Weber vermësst an der Ried e konkrete Klimapak.

Ech hat mech schonns drop agestallt, vum 1. Januar un 1€ méi pro Liter Sprit ze bezuelen. Ech hat och domadder gerechent,dass ech fir mäin alen Dieselauto, dee mer viru 7 Joer als proppert Gefier verkaf gouf, elo op mannst 1000€ Autossteier dat anert Joer misst bezuelen, amplaz den 100€ haut. An insgeheim hat ech gehofft, dass ech mäi Gefier mat Hëllef vum Staat géint e modernen, haut als propper verkaaften Elektroauto kéint ëmtauschen. Et hätt mech net gewonnert, wann ech mat enger neier Co2-Steier ënnert anerem vill méi op de Flich misst bezuelen, wann ech 2020 nach mam Fliger reese wéilt. Well an de leschte Wochen hunn ech ëmmer nees d’Wieder "Kris", "Urgence", "Climate Justice now" héieren, wann iwwert d’Klima riets gaangen ass. Soll ech dës Wieder dann net esou eescht huelen, wéi se geklongen hunn? Verstitt mech net falsch? Ech jäizen net no neie Steieren. Mä mer wëssen dach all, dass wann sech eppes konkret soll änneren, fir eist Klima ze retten, da geet et net duer, waarm Appeller un eis Bierger ze riichten, da musse mer quasi zum Ëmdenke gezwonge ginn. Méi Solar- a Wandenergie, méi ëffentlechen Transport, méi Elektromobilitéit: dat si sécher Pisten. Mä geet dat duer? Wa Politiker vun allen Boren ëmmer méi gréng ginn an ëmmer nees widderhuelen, et misst eriwwer si mam schwätzen, et misst gehandelt ginn a wann déi selwecht Politiker da riicht viru schwätzen, da weess ech, dass keen esou richteg drun denkt, fir onpopulär Moossnamen ze huelen.