Den Etat de la Nation, keen Exercice fir deen, dee sech erwaart, eng sozial, wirtschaftlech an ekonomesch Perspektiv fir déi nächst Méint gemoolt ze kréien. 45 Joer nom éischten Etat de la Nation gëtt dës Stil- eng Flichtübung, dat mengt den Dënschdeg den Owend de Roy Grotz.

Ech hu gutt nogelauschtert: Dës Regierung wëll net einfach geréieren, mä weider MAACHEN! Dee Message hu mir verstanen.

Ech hunn och gutt verstanen, datt dem Premier, an domat dem Kapitän vu senger Regierung, d'Wuel vum Land, jo esouguer de Planéit um Häerz läit. Ech héieren elo d'Kritiken, datt d'Ried vum Xavier Bettel net konkret genuch war, keng Mesuren annoncéiert, keng chiffréiert Analysen, ausser déi iwwert de Klima-Changement.

Mä, ech muss dann awer do froen: Wat hat Dir Iech dann erwaart?

Commentaire vum Goy Grotz

No de leschten Discoursen ass de Staatsminister absolut senger Linn trei bliwwen an iwwerléisst déi grouss Annoncë senge Regierungskollegen. Dofir ausser vill Dateschutz, genuch Klima, eng Boutz Brexit a ganz butzeg och de Steiere gouf keen, awer och keen Domaine, deen de Leit vläicht wichteg ass, wéi sozial Kohäsioun, Logement, Mobilitéit oder och Familljepolitik méi déif ugeschnidden, mä héchstens kuerz an e flotten, mä vague Phrasen-Kaddospabeier gepaakt a mat enger Iwwerschrëft ofgehandelt.

Ech sinn also net weider enttäuscht, mä hunn net manner, a sécher och net méi héieren, wéi ech mir et erwaart hat. Den Triple A ass consolidéiert, d'Regierung ass favorabel, wat d'Server-Farm vu Google zu Biissen ugeet, do, wou och den Automotive-Campus steet an ech liesen, datt eng Motorworld wahrscheinlech op Recken kënnt, an, datt d'Nana nees um Piquet steet. Glécklecht Lëtzebuerg! E Land vun der Solar-Energie, dat esou also ka weider MAACHEN, d'Regierung wäert keng Efforte scheien, datt et eis weider gutt geet.

Ob d'Oppositioun dat erkennt, mengen ech net: Si wäerten nees alles muedebëtzeg wëlle schwätzen, dobäi sollte si deem follegen, wat eis de Premier no 33 Säiten a 55 Minutte mat op de Wee ginn huet. Zesummen un engem Strang zéien, mä an déi richteg Richtung. Hoffe mir, dass dann awer een de Kompass dobäi huet!