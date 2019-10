D'CSV-Fraktiounspresidentin Martine Hansen huet e Mëttwoch de Moien an hirer Ried an der Chamber gefuerdert, dass d'Sëtzunge vun d'Chamberkommissiounen an Zukunft ëffentlech sinn. Eng sënnvoll Iddi fënnt de Pierre Jans, dat géif d'Transparenz an der Politik nees opwäerten.

De Commentaire vum Pierre Jans

Dat sougenannt ''Anti-chambréieren'' ass eng ondankbar Tätegkeet fir Journalisten. Gréisstendeels besteet se aus Waarden. Waarden, dass d'Sëtzung vun enger Chamberkommissioun eriwwer ass. D'Deputéiert um 1. Stack, mir um ënneschte vun der Annex, riets nieft der Chamber. Wann eng Sëtzung eriwwer ass, heiansdo no 20 Minutten, deelweis gëtt awer och 2 Stonnen diskutéiert a gestridden, trëfft een an der Mëtt openeen an da geet et lass mam super pertinente Froekatalog: ''Iwwer wat hutt dir elo geschwat?'', ''Sidd Dir eppes Neies gewuer ginn?'' oder och nach ''Sidd Dir zefridde mat deem wat Dir héieren hutt?''.

Da läit et eleng un den Deputéierten, wéi vill Abléck si der Ëffentlechkeet, an dat wat hannert zouenen Diere beschwat gouf, ginn. Wann et si arrangéiert, da gëtt een eppes gewuer. Am anere Fall éischter wéineg. Dann hänkt et och ganz einfach vun der Komplexitéit vum Sujet of, wéi detailléiert d'Deputéiert iwwerhaapt nach kënnen a wëllen äntweren.

Et wär deemno schonn eleng fir d'Qualitéit vun der Presseaarbecht gutt, wann d'Sëtzunge vun de Chamberkommissiounen ëffentlech op ChamberTV géifen iwwerdroe ginn. Net dass mir ni preparéiert wären, mä esou kéinten d'Journalisten d'Debatte suivéieren, se kéinten de Politiker no der Sëtzung endlech ëmmer als informéierte Gespréichspartner begéinen. Déi kéinten de Bierger näischt méi virenthalen. Stoppches spille wär net méi méiglech, ewéi dat en Dënschden an der Ëmweltkommissioun de Fall war, wou DP, LSAP an déi Gréng dofir gestëmmt hunn, dass iwwer d'Affär ''Gaardenhaischen'' do net méi geschwat gëtt. 3 mol war d'Ëmweltministesch Carole Dieschbourg fir Explikatiounen an déi Kommissioun convoquéiert. 3 mol wollten d'Majoritéitsparteie kee wiertleche Rapport.

Generell sinn dat d'Parteie vun enger Koalitioun, déi sech méi Transparenz op de Fändel geschriwwen hat, déi hir politesch Decisiounen an de Wee dohin also méiglechst ëffentlech duerleeë wollt, déi den Accès op Informatioune vereinfache wollt.

Spezifesch sinn et déi Gréng, déi sech schonn an hirem Walprogramm vun 2018 kloer dofir ausschwätzen, d'Reunioune vun de Kommissiounen ëffentlech ofzehalen. Et ass schued, dass d'Partei den Ament am Gaangen ass, hir eegen Iwwerzeegung ze torpedéieren. Ëmmerhin ass de President vun der Ëmweltkommissioun, deen d'Diskussioun iwwer d'Gaardenhaischen do ënnerbrach hat.. e Gréngen, de François Benoy. Jo, et leeft den Ament eng juristesch Enquête. Et soll een de Parquet seng Aarbecht maache loossen.

Et fält awer hei op, dass wann et ëm déi eege parteiintern Problemer geet, Transparenz op eemol esou sexy ass, ewéi en 30-Euro Vol mat der Bëllegfluchgesellschaft op Mallorca.

Dobäi wär et mol e kloert Zeeche fir d'Demokratie an iwwerhaapt einfach integer, wann ee sech als RegierungspolitikerIn elo géif transparent weisen: och vis-à-vis vun deene béisen op der Oppositiounsbänk. Ëmmerhin hunn déi jo d'Aufgab, d'Regierung ze kontrolléieren. Wann een déi Kontroll ëmgoe wëll, well se engem grad iwwerhaapt net an de Krom passt, da mengt een et mat der Demokratie guer net esou schrecklech eescht. Mä de Géigendeel ka jo bewise ginn. Geschwë vläicht an oppene Chamberkommissiouns-Sëtzungen.