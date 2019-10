D'Protestaktioun an d'Diskussioun ronderëm d'Drogenzeen am Garer Quartier seet vill iwwert d'sozial Kohäsioun zu Lëtzebuerg, fënnt d'Fanny Kinsch an hirem Commentaire.

Ronn 80 Awunner vum Garer Quartier hu sech e Freideg den Owend fir eng Protestaktioun zesummegedoen, mat enger klorer Fuerderung: “Madame Polfer, Monsieur Bausch, déplacez drogue et prostitution en dehors de la Rue de Strasbourg et du Quartier Gare”. Eng Opfuerderung un d’Politik – wann der den Drogeproblem schonn net an de Grëff kritt, da suergt dofir, datt mir en net hei virun der Dier hunn.

D’Zuel vun de Participanten un dëser Demo war wuel net representativ, ma déi ganz Aktioun ass awer symptomatesch fir den Discours iwwert d’Drogeproblematik. Selbstverständlech versteet een, datt Elteren net wëlle mat hire Kanner iwwer Nole klamme mussen, wa se Moies op de Bus ginn. Et ass och legitim, datt een net wëll seng Cliente verléieren, well déi sech net sécher spieren. Ma et schockéiert awer, wéi wéineg Versteesdemech de schwaachste Membere vun eiser Gesellschaft entgéintbruecht gëtt.

Iwwer 40 Prozent vun de Clienten am Drogekonsumraum Abrigado sinn net krankeverséchert. Vill vun hinnen hu keen Daach iwwert dem Kapp, déi meescht keng geregelt Aarbecht. Fir verschidde Mënschen, déi all Dag 3, 4 Mol Heroin sprëtze mussen, oder 10, 12 Mol Kokain, gëtt et fréier oder spéider keng aner Méiglechkeet fir u Suen ze kommen, wéi sech ze prostituéieren. Wat ee manner Stabilitéit a sengem Liewen huet, wat et méi schwéier gëtt aus der Ofhängegkeet erauszekommen. Aus där Situatioun eraus nees méi Stabilitéit a säi Liewen ze kréien, ass schwéier, d'Méiglechkeete limitéiert. D’Cliente vum Abrigado si sécher net déi eenzeg Drogekonsumenten zu Lëtzebuerg, ma si sinn am visibelsten an am vulnerabelsten.

Leider awer gëtt d’ëffentlech Debatt net dominéiert vu Leit, déi fuerderen, datt den Drogenofhängegen op der Gare gehollef gëtt, datt an engem räiche Land wéi Lëtzebuerg och no deene schwaachste Membere vun der Gesellschaft gekuckt gëtt, datt endlech d'Virschléi vun den Experten ëmgesat ginn.

Wat steet am Mëttelpunkt vun den Diskussiounen? D’Fuerderung no an d’Versprieche vu méi Policepräsenz a méi repressive Methoden, obwuel déi lescht Joerzéngte méi wéi gewisen hunn, wéi limitéiert dës sinn.

Am Mëttelpunkt steet d’Resistenz vun anere Gemenge géint eng Dezentraliséierung vun de Strukturen. An am Mëttelpunkt steet och eng verallgemengert Duerstellung vun Drogendealer als nigerianesch oder westafrikanesch Mafiosi. Kloer Léisunge vermësst een, amplaz z vun enger Zesummenaarbecht tëschent Gesondheetsministère, Bannenzeg Sécherheet a Gemeng,

schéngt éischter een deem aneren de Ball zouzespillen. An dobäi proposéieren d'Organisatiounen um Terrain Pisten, zum Beispill méi Drogekonsumraim uechter d'Land*, eng Struktur speziell fir Fraen, méi en einfachen Accès zu Substitutiounsprogrammer.

Datt verschidden Drogenofhängeger eng Existenz baussent der Gesellschaft musse féieren, gëtt den Ament als Fatalitéit betruecht. De Slogan “Déplacéiert d’Drogen an d’Prostitutioun” ass hei den trauregen Héichpunkt, verursaacht engersäits vun enger Politik, déi net genuch Äntwerte bitt, a vun enger Gesellschaft, an där den Zesummenhalt nawell ze wënschen iwwereg léisst.

*Nodeems en 20 Joer am Gespréich war, huet am September e Konsumraum zu Esch opgemaach. Vun de concernéierten Associatioune ginn awer op d'mannst zwou weider Strukture gefuerdert - am Regierungsprogramm war Ettelbréck ugeduecht, déi Gemengeresponsabel hu sech awer kloer dogéint positionéiert.