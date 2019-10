Déifferdeng, Wäiswampech, Biissen, Schieren, Dikrech, Manternach, d'Beschäftegungs-Initiativ Sirdall an, an, an... Et sinn onroueg lokalpolitesch Zäiten zu Lëtzebuerg. Zäiten, aus deenen awer kann a vläicht muss geléiert ginn, mengt de Pit Everling den Dënschdeg de Moien a sengem Commentaire.

Commentaire vum Pit Everling

Virun allem d'Envergure vun der Déifferdenger Geschicht weist Wierkung, vläicht grad, well de Protagonist sou prominent ass.

D'Kommunalpolitik ass generell nervös, den Drock ass gewuess, d'Angscht, fir och iwwer e Gaardenhaischen (oder ähnlech) ze falen, ass bei villen omnipräsent.

D'politesch Géigner hunn allzäit d'Messere gewetzt an d'Luppen ausgepaakt, fir no potentielle Läichen an de lokalpolitesche Kelleren ze sichen.

Dacks dierft et awer beim Stuerm am Waasserglas bleiwen.



Mat vergaangenem Schmu soll wuel opgeraumt ginn, ma déi lescht Woche léieren eis och nach aner Saachen.



Déi éischt ass déi, datt de Bierger haut kee Favoritismus, kee Klientelismus a keng Kouhändel méi toleréiert.

D'Äis fir déi, déi sech net un d'Reegelen halen, ass dënn ginn. Dat ass jo prinzipiell gutt.



Wat manner gutt ass, ass, datt engem bei sou engem Dossier mol bewosst gëtt, datt d'Gemengepolitik fir Net-Experten e groussen onduerchsiichtegen Dschungel ginn ass, mat scheinbar Plaz fir grouss Interpretatiounsdivergenzen.

Komplex Reglementer a Prozedure suergen dofir, datt sou munch Bierger a wuel och deen een oder aner Gemengevertrieder ëmmer manner novollzéie kann, ëm wat et eigentlech geet. Ëmmerhin ass jo net jiddereen e spezialiséierte Jurist.



D'Kommunalpolitik ass deemno ëmmer manner no bei de Leit, fir déi se jo awer eigentlech do ass.

Eng Entwécklung, déi Froen opwërft an Erausfuerderunge mat sech bréngt.



Zum Beispill:

Wéi kann d'Recht op Informatioun, Opklärung a Kontroll fir de Bierger erhale bleiwen?

Op d'Äntwerten däerf ee gespaant sinn, notamment am Kader vun der Reform vum Gemengegesetz, déi dës Regierung an d'Inneministesch Taina Bofferding sech jo op de Fändel geschriwwen huet.



Eng aner wichteg Fro ass dës:

Wéi kënnen d'gewielte Lokal-Vetrieder dës schwéier Chargen an Zukunft nach nieft hirem Beruff meeschteren?



Eng Konklusioun schéngt mol evident: Den haaptberuffleche Buergermeeschter ass iwwerfälleg, trotz dem Risk, fir duerno eng One-Man- oder One-Woman-Show ze kréien.

Mä zemools an de grousse Gemenge schwätze mer scho laang vun engem 40-Stonnen-Job a méi ewéi dat, do bleift eigentlech keng Plaz méi fir eng aner voll Tâche.



Jo, dat gëllt och fir e Mandat um Krautmaart.