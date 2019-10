Den Eric Ewald huet sech ewell a Commentairen iwwer Stroossechantieren opgereegt, bei déi ee bäifiert, fir da vu Schëlter gesot ze kréien, dass een ëmdréie muss. An där Kategorie vu Manktem u Kommunikatioun am Zesummenhank mat Schantercher huet hien elo awer - a sengen Aen - d'Kiischt um Kuch erlieft.

Commentaire vum Eric Ewald

Et war en Dënschdeg op der Corniche an der Stad. D'Wieder war an der Mëttesstonn sou gutt, dass et dozou invitéiert huet, sech op eng Bänk ze sëtzen, d'Zeitung ze liesen an den Touristen nozekucken, déi Fotoen an de Gronn erof geschoss hunn. Well et op eemol Zäit gouf, fir sech op de Wee ze maachen an d'Cité judiciaire, hunn ech mech an déi Richtung a Beweegung gesat. Fir an der Montée fir bei d'Nationalarchiven a mengem Äifer gestoppt ze ginn! Chantier, de Pawee gëtt wuel frësch gemaach, alles ofgespaart, Demi-tour oder sou! Obwuel ech gesinn hat, dass och um Wee ënnendrënner fir an d'Montée du Grund géif geschafft ginn, hunn ech mer dat als Auswäichméiglechkeet ugekuckt, mä: Och do war e Bändche gespaant, spréch et koum een net virun! Fir eis aner Lëtzebuerger ass dat jo nach keen Drama: Um Enn sinn ech, via d'hënnescht Säit vum Musée vun der Stad, d'Montée du Grund erofgaangen, an de Lift eran an an d'Cité judiciaire eropgefuer! Mä fir d'Touristen hanneru mer, déi zum Deel mat Kannerkutschen ënnerwee waren, hunn ech mech e bësse genéiert... Nëmme gutt, dass et net, wéi déi Deeg virdrun alt emol, wéi mat Eemere geschott huet, well soss hätte se flott Souveniren un de Grand-Duché!

Firwat brénge mir et net fäerdeg, fir am Stroosseverkéier oder, wéi an dësem Fall, am zu-Fouss-Verkéier de Leit mat Zäiten ze soen: Gitt net dohin, do gëtt geschafft, huelt w.e.g. en anere Wee!? Firwat muss ee mat der Nues bis bei e Schëld oder, wéi an dësem Fall, bei eng Ofspärung lafen, déi eis da seet, hei geet et net weider? Wat hënnert eis drun, fir d'Leit net onnëtz op d'Palm ze bréngen? Iwwregens sot eng Journalistekollegin, déi méi dacks mam Vëlo ënnerwee ass mer dono, dass et och op deene Weeër „gang und gäbe“ wär, fir viru sou Schëlter ze stoen.

Wéini léiere mer op deem Punkt bäi? Et wär sou einfach, fir sou Frustratiounen aus der Welt ze schafen! Nëmme gutt, dass och déi Schantercher iergendwann Vergaangenheet sinn! Et kommen der dono zwar sécherlech anerer an d'Plaz, mä vläicht ass jo bis dohin en nationale Preposé genannt gi fir Schëlter, déi engem weisen, dass een net enzwousch hifueren oder -goe soll, well een zu engem gewëssenen Zäitpunkt net méi virukënnt! Et kann ee jo mol dreemen...