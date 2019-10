Vill Käpp, vill Prozenter, ee Ranking, mä wat soll eis all dat soen? De Roy Grotz versicht eng Interpretatioun vum Politmonitor, ...

Commentaire vum Roy Grotz

... dee sech nëmme ganz schwéier mat der leschter Editioun vum Mee zejoert vergläiche léist: ëmmerhi ware mer wielen

antëscht, an d'Dräier-Koalitioun konnt mat 31 Deputéierten an eng zweet Ronn goen.

Antëscht ass de Glanz vun den éischte Joren an den Elan ofgebremst: ze haart d'mënschlech Ki, déi déi Gréng hu missten astiechen an ze verfuer d'Situatioun a verschiddenen Dossieren, déi als Affäre klasséiert goufen, fir datt dat keng Retombée an der Meenung vun de Leit gehat hätt.

Der Rei no, well d'gefrote Leit si resilient, mä gi kloer Messagen an hiren Appreciatioune vu Sympathie a Kompetenz. Interessant ze notéieren z.B, datt am Top-Five vun de beléiftste Politiker net manner wéi 4 Sozialiste sinn - wann do dann den Etienne Schneider mat senge 57% Punkte muss ersat ginn, gëtt et enk 2023 fir d'LSAP.

D'DP ka mam Leader Bettel, mat sengen 85 Punkten, an dem Pierre Gramegna nëmme ganzer 2 Ministeren an den Top 10 placéieren. Do, wou déi Gréng 3 Käpp hunn - an de François Bausch sech als klore Partei-Leader placéiert - ass och z.B. d'Sam Tanson, déi mat engem Plus vun 8 Punkten op der 8. Plaz ënnert de 35 ofgefrote Politiker rangéiert an domat all d'Kaarten am Grapp huet, fir vum Minister Bausch beierft ze ginn.

Anstänneg Performance och fir de Claude Wiseler a Felix Eischen vun der CSV, déi et dann elo just nach musse ronn bréngen, DÉI Sympathie a Kompetenz, déi hinnen d'gefrote Leit zougestinn, och a Wielerstëmmen ëmzemënzen - de Wee ass nach laang.

Scho bal dramatesch ass de Minus vun den 18 Punkte fir déi gréng Ministesch Carole Dieschbourg. Mä bei allen Affären, ob se elo wouer sinn a viru Geriicht traitéiert ginn oder net, hannerloossen dee batteren Nogeschmaach, dee sech dann eben an dëser Baisse an der Gonscht vun de Wieler néierschléit.

Gutt geschafft hunn d'blo Ministere Cahen a Meisch, déi dat esou honoréiert kréien, wougéint sech déi nei LSAP-Ministesch Paulette Lenert mat 28 Punkten am Duerchschnëttswäert nach muss weisen, fir datt d'Leit och Kompetenz a Sympathie kënnen aschätzen.

Am Resumé: d'Politiker vun der Regierungskoalitioun kréie weider gutt Notte vun de Leit, ouni awer eng Percée ze maachen. D'Oppositioun hält sech an der Bewäertung, awer och hei, ouni datt dës elo duerch de Plafong géife goen. Si mer gespaant op déi nächst zwou Suitte vum Politmonitor, vun deenen d'gefrote Leit soten, a wéi wäit SI da bereet sinn, d'Problemer vum Land mat ze léisen.

Äntwerten, déi drop schléisse loossen, wéi ee Wuesstem d'Leit iwwerhaapt wëlle matdroen.