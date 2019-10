Julie, Mélissa, An, Eefje, Sabine et Laëtitia – Déi Nimm kennt jiddereen, deen d’Mëtt vun de 90er Jore materlieft huet. Als Kand oder als Erwuessenen. Déi 6 Meedercher a Jugendlecher sinn d’Affer vum Marc Dutroux. Zanter 23 Joer sëtzt hien am Prisong, elo mat Aussicht op eng Liberté conditionnelle, deemno wéi den 3 Psychiateren hir Analys iwwert de veruerteelte Mäerder ausfält.

E Kannerschänner a Kannermäerder soll also nach emol getest ginn, op d’Geforen, déi vun em kéinte fir d’Gesellschaft ausgoen.

Wéi ech déi Nouvelle e Méinden héieren hunn, si mir d’Schudderen de Réck erofgelaf ... D’Affekote vum Marc Dutroux wëllen nämlech iwwert de Wee op eng Liberté conditionnelle fir 2021 hischaffen.

2013 soll déi lescht Expertise vu sengem mentalen Zoustand gemaach gi sinn, soe seng Affekoten. Elo 6 Joer méi spéit also eng weider Kéier ...

Mengen d’Affekoten an d’Riichter e Mënsch ka sech a 6 Joer änneren? Mech revoltéiert et, datt Affekoten ee Mann deen zu liewenslänglechem Prisong veruerteelt gouf, no 23 Joer eraus wëllen huelen. Ech kann et net novollzéien. Hei schwätze mir net vun engem Klengkriminellen, mä vun engem Mann dee 4 Kanner um Gewëssen huet ... 4 Kanner, wou e keng Skrupel hat, hinnen dat schlëmmsten unzedinn, wat ee sech ka virstellen ... an déi aner 2 jonk Meedercher, déi dervu komm sinn, mä déi vill Leed erlieft hunn ...

Natierlech kann esou ee Mäerder an engem Prisong sech vu senger beschter Säit weisen, hien ass sengen niddregen Instinkter jo net ausgesat, huet keng Impulser, déi en nees zu schrecklechen Dote verleeden.

A genee hei héieren ech elo all déi Stëmmen, déi soen: all Mënsch huet eng zweet Chance verdéngt.

Ech froe mech just, ob déi Leit de Marc Dutroux och als méiglechen zukünftege Noper wéilten nieft sech wunnen hunn.

Kënnen déi Stëmmen sech och an d’Lag vun den Eltere versetzen, déi hir Kanner viru bal 30 Joer verluer hunn? Empathie mat deene weisen?

Empathie, do wollt ech dann awer nach op een anere Punkt ze schwätze kommen. Mech huet nämlech eppes immens gewonnert. Datt dës Kéier bei der Annonce, esou wéineg u sech driwwer geschriwwe gouf.

Wéi d’Michelle Martin, d’Partnerin vum Marc Dutroux am Summer 2012 ënnert Konditioune fräigelooss gouf, waren et ganz Masse vu Leit, déi dogéint protestéiert haten, den Ierger, d’Bedenken an d’Onversteesdemech ware grouss.

1996 ware wärend der Marche Blanche iwwert 350.000 Leit an der belscher Haaptstad ënnerwee.

Nach ass de Marc Dutroux net aus dem Prisong, ma ech fannen, datt bei eise belschen Nopere medial de Sujet just ugeschnidde gouf. Ass et dowéinst, datt d’Leit sech net géint esou eng riichterlech Decisioun wieren. Ok, si kënnen net dogéint wierklech agéieren, mä seng Meenung soen, wier den éischte Schratt.

Elo 4 Deeg no der Nouvelle, ass de Sujet keen Thema méi. Eppes, wat mech awer revoltéiert a stéiert. Well ech mer net ka virstellen, datt et de Leit wierklech egal ass.