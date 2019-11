E Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

Do huet dach virun e puer Deeg eng Madamm vun enger ökologescher Beweegung mat liicht hysterescher Stëmm vu "Gebote" a "Verbote" geschwat, fir d'Vollek endlech zu méi Raison ze bréngen.

Alles ok, mä wéini kréie mir eis Staats-a Gemengen-Instanzen zur Raison.

Fuert emol vum Glacis bis bei de grousse Rondpoint um Kierchbierg. Geschaten 20 rout Luuchten a se sinn 20 mol och effektiv op rout geschalt.

Mega, all Gefier kënnt grad emol 50 Meter virun. Oder, fuert um Kierchbierg vum "Boulevard de la Foire" bei dee selwechte Rondpoint, d'Luuchte sinn, wann een et generéis hëlt op der Haaptachs, grad emol 11 Sekonne gréng. Dono kréien d'Niewestroossen op der selwechter Kräizung awer graziéis labber dat 3-facht u gréng accordéiert.

Resultat:Stau.

Vläicht ass et den Hannergedanke mech op den ëffentlechen Transport ze kréien. An der Zäit gouf et bei Busarrêten "Abuchtungen". Haut sinn et "Ausbuchtungen", fir dass de Bus och esou vill wéi méiglech hënnert.

Mä et sinn net nëmmen d'Busser. Stellt Iech emol bei d'Barrière vun Dippech-Gare. Déi geet erof, wann den Zuch an der Stad fortfiert. Resultat: op alle Säit vun der Barrière bis zu 2 Kilometer Stau a vill CO2.

Och soss kann ech iwwert déi vill eidel Bussen nëmmen de Kapp rëselen. Beispill: Mëttesstonn um Kierchbierg, nees beim grousse Rondpoint. Do fiert dach net tatsächlech ee Jarnéier-Bus, also ee mat 120 Plaze Richtung Beefort. Ech fäerte ganz, d'Demande läit bei 0,001 Passagéier pro Schaltjoer.

Déi Saach mam RGTR ass esou wéi sou eppes fir sech.

Et war den Henri Grethen, deen de Bus-Entpreprisen déi Geldgrouf opgemaach huet.

Jiddereen profitéiert. De Gemengen, déi d'Paie vun den eegene Chauffere mat aushandelen, sinn déi eege Leit ze deier. Dowéinst si se frou, wann de Privatsecteur aspréngt, well do fuere Leit fir de Mindestloun. De Patron setzt fir déi eegen Täsch nach e puer Honnert Euro drop, an trotzdeem spuert den ëffentlechen oder para-ëffentlesche Secteur nach Geld.

A wa mer scho bei de Sue sinn. An d'Hänn klappen, wann d'Geliits op den Autobunnen ofgerappt gëtt, parallel awer, als Fan vun Trennung vu Kierch a Staat, d'Chrëchtgeliits vun Ugangs November bis Enn Mäerz brenne loossen.

An där Beispiller ginn et nach enorm vill: Biouebst a Geméis, déi a Plastik agepaakt sinn, keen Hannerfroen, wat mam Styropor geschitt mat deem d'Façaden isoléiert ginn, oder wéi een un déi rar Materie kënnt, déi fir Elektrogefierer brauch.

Et ass menger Meenung no méi komplex wéi nëmme mat "Gebote" a "Verbote" ze kommen. Et muss een et global gesinn.

Halt mech elo net fir een ale Reaktionär.

Mäin Haus ass isoléiert, mäin Auto stéisst esou wéineg CO-2 aus, dass ech just 53 Euro Steieren d'Joer bezuelen, vun de Biotopen-Surfacen, de Kéisécker, de Kaweechelcher an dem Spiecht an eisem Gaart oder de 4 verschiddenen Dreckskëschten net ze schwätzen.

Et ass nun emol net alles schwaarz oder wäiss, ausser bei Leit, déi mat "Gebote" a "Verbote" kommen. An der Saach hu se sécher Recht, an der Manéier net.