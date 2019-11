En zäitweis verlount Appartement zu Bouneweg, e Gaardenhaischen am Gréngs, en nei amenagéierten Ieselsställche bei Iechternach an eng Mail mat der falscher en-tête ... all DAT geet duer, dass d'Land op der Kopp steet ... Zu Recht, seet en Dënschdeg de Moien de Roy Grotz, mä mat Nuancen ...

DACH, ganz kloer - mir hunn aner Problemer, wéi déi domm, onwichteg, klenglech a mat den Hoer erbäi gezu Problemercher.

Dach, mir sollten eis konkret dermat befaassen, datt d'Regierung de Problem vun de Working-poor erkannt huet, dass eis Gewielten op d'mannst am Usaz Iddien am Tirang hunn, fir dem Logementsproblem bäi ze kommen an zugläich kënne sécherstellen, datt 2060 net d'Luuchten ausginn, wat de Pensiounssystem ugeet, deen op e Generatiounen-Kontrakt baséiert, deen eenzeg an eleng op de Wuesstem, also "Rulingen", de Finanzsecteur, d'"Holdingen", d'Fongen-Industrie baséiert. Ee Kaartenhaus, dat genee esou wéi 2008 kann zesummentrëllen, wann d'Weltekonomie eng Angine kritt - de Schnapp huet se schonn.

Commentaire Roy Grotz (12.11.19)

Leider héieren ech awer bis dato näischt, wéi vill soll de Klima-Plang kaschten a wou dës Suen hierkommen, wéi mer aus dem Tanktourissem erausklammen, wéi d'Grondsteier soll reforméiert ginn, wéi d'Terraine vu private Leit, déi Broch leie solle mobiliséiert ginn, op eng Co2-Steier kënnt, wéi mer laanscht d'Staue kënnen kommen, wéi mer de Wuelstand kënnen oprecht erhalen, wéi mer déi Déck méi kënnen un der Solidarwirtschaft bedeelegen oder wéi mer d'Digitaliséierung och wierklech kënnen zum Notzen fir eis all maachen.

Sécher: Google brauche mer net, eng griichesch Jughurtsfabréck nach vill manner a vun aneren Industriebetriber guer net ze schwätzen. Et ass dach alles ok esou wéi et ass. JO, wann een en eegent Heem huet a wa méiglech och nach en Deel vun engem Appartement kann iwwert eng Locativ-Internet-Plattform verlounen - da brauch een net ze kloen. Dach - et kann een nach ëmmer anonym mam Dreckskiwwel an de soziale Commentairesspalten iwwert anerer hierfalen.

Dir gesitt - et ginn aner Problemer, wéi all kleng Affärecher, vun de Plättercher iwwert d'eegemächtegt Façonnéiere vun engem PAG, dem koffer Daach hin zum Airbnb-Verlounen, dem Maile mam falsche Logo en-tête bis zur Autorisatioun op Gemengenniveau, kuerz éier een an d'politesch Pensioun geet oder och dem Verfaasse vun Auditte vun Ex-Parteifrënn, euh, -kollegen.

Mä da komm mir schwätzen iwwert déi reell Problemer, komm mir ginn eis participativ Plattformen duerfir. D'Regierung hat genee DAT annoncéiert: Participatioun vun de Bierger, dat si mir ALL. Da komm mer huele SI beim Wuert, froe se, erof ze kommen, fir NET nëmmen op Zäit ze spillen, de Kapp an de Sand ze stiechen a sech vun Affär zu Affär ze retten an d'langue de bois ze beméien. Dëst ass en Appell un all DÉI, déi de Macron als "Net-Gehirdoud" géif bezeechnen, mä als mat- an nodenkend, mëndeg Bierger, DÉI, déi fir anerer mat astinn, sech engagéieren an deenen hiert Denken an Handele méi wäit geet wéi den eegene Virgäertchen.

Maacht mat, stitt op, manifestéiert Iech. Et ass derwäert, well soss behält d'klengkaréiert Affärechersmentalitéit Iwwerhand - an da maache mer wierklech d'Luuchten aus, genee wéi et laanscht eis Autobunnen ewell de Fall ass.