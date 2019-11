Den November ass e Stau-Mount. Manner Leit sinn am Congé. Virun Enn des Joers mussen op ville Plazen nach Projeten ofgeschloss ginn. D'Wierder ass schlecht. Chantiere verschlëmmeren d'Situatioun. An och de Bus steet mat am Stau. Nach, ... mä geschwënn soll dee laanscht de Stau fueren. Endlech, mengt d'Carine Lemmer de Moie a sengem Commentaire ...

Den RGTR-Reseau gëtt reforméiert. Dat sinn d'Busser, déi iwwer Land fueren. 234 verschidde Linne gëtt et, bei 102 Gemengen. 160.000 Passagéier notzen de Reseau all Dag.

Eng Reform ass sécher néideg. Den aktuelle System ass vereelzt. Villes mécht kee Sënn méi. Eidel Busser fueren duerch d'Géigend, déi falsch Busser. Busarrête ginn ze wéineg genotzt. D'Reform soll dat alles verbesseren. Mat manner Linnen, – 157 – déi méi effikass solle sinn. Expresslinne kommen derbäi, mat ganz wéinegen Arrêten. Eegene Busspuren. E sougenannte „Rufbus" soll speziell fir de ländleche Raum kommen.

Zanter 2016 gëtt un der Reform geschafft. Et gouf nogelauschtert. Analyséiert. A gezielt: wéi vill Leit wéi ee Bus huelen. Am September gouf d'Reform presentéiert. D'Gemenge goufen ëm hiren Avis gefrot. Am Mee d'nächst Joer soll et déi éischt richteg Ännerunge ginn. Bis September 2021 soll déi ganz Reform ofgeschloss sinn. Iwwert de Knéi gebrach gouf also näischt.

E puer honnert Dierfer hu mer hei am Land. An nach vill méi Busarrêten. Et schéngt evident, datt net all Duerf kann optimal un den ëffentlechen Transport ugebonne sinn. Kloer ass awer och, datt d'Gemengen déi bescht méiglech Verbindunge fir hir Dierfer wëllen. Kee wëll Zäit verléieren. A jidderee kuckt seng Situatioun a bewäert de System doropshin.

D'Gemeng Biwer ass zum Beispill guer net frou, datt Bruch all seng Busverbindunge soll verléieren. En Duerf, wou 60 Leit wunnen, huet aktuell 3 Buslinnen.

En anert Beispill ... Jonglënster. D'Gemeng huet 12 Dierfer. Fir Jonglënster a Gonnereng zum Beispill verbesseren d'Verbindunge sech op de Kierchbierg ganz vill. An d'Stad era geet et net méi. Fir aner Dierfer, wéi d'Buerg oder Amber oder Eesebuer, fale gewinnten direkt Verbindungen ewech. Argument: Net genuch Leit wunnen do, net genuch Leit hu vum Bus profitéiert.

D'Quadratur vum Krees ass net méiglech. Derbäi kënnt, datt de Lëtzebuerger wéineg gewinnt ass ëmzeklammen. Dat bis ewell och net terribel gutt funktionéiert huet. D'RGTR-Busser mussen eraus aus dem Stadzentrum. Anescht packt den Trafic et net, ob dat engem gefält oder net.

Wann natierlech engem säi Bus an Zukunft anescht fiert, guer net méi fiert, net méi bis an d'Stad, mä just un de Bord fiert, muss ee sech ëmstellen. Oder parken a riden, wann een en Auto huet. Allgemeng soll a gesäit et och duerno aus, datt d'Busverbindunge besser ginn. E Kuss fir de Bus. Hoffentlech.

Dat lescht Wuert fir d'Reform ass nach net geschwat. Den 1. Mäerz 2020 gëtt egal wéi de Bus – wéi och Zuch an Tram – gratis.