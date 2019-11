"Et gëtt keng domm Froen, mä héchstens domm Äntwerten". Dat seet een zum Beispill engem jonke Journalist, dee net esou kéng ass, e Politiker eppes méi Quokeleges ze froen. Ob et effektiv keng domm Froe gëtt, loosse mer mol am Raum stoen - mä deem, dee freet, gefält eng domm Äntwert meeschtens besser, ewéi guer keng. Mä genee dat "net äntweren", ass an der tëscht eng vun de ganz schlechte Gewunnechten, net just vun de Politiker, fënnt d'Monique Kater.

De Commentaire vum Monique Kater

An der Zäit gouf et esou eppes net... dach, et huet een alt deem engen oder anere misse ferm fléiwen, fir en Interview ze kréien, mä et krut een awer een, meeschtens nach dee selwechten Dag. An, Jo! Och wann een deem vis à vis reegelméisseg op de Su gaangen ass oder carrement onsympathesch war. Dat gëtt et, mä Politiker a Journaliste lafen dann awer éischter op enger opportunistescher Schinn. Bon, dat war d'Intro, ech kommen op de Punkt!

Et gi wéi et schéngt Sujeten, déi tabu sinn, esoubal een als Gewielte soll Ried an Äntwert stoen! An dat esouguer wann een normalerweis näischt dierft ze fäerten hunn. Natierlech sinn et awer meeschtens och Theme mat Impakt, Dossiere wou et emol kéint flamen. Stopp! Flaamt et eigentlech reegelméisseg hei am Land? Éischter seelen... bei den Neiduerfer-Brandstëfter huet ee si fréier genannt - kéint et emol flame wéinst der Vëlosbréck. D'Gewerkschaften echaufféiere sech nawell well d'Patronen un der Tripartite kniwwelen... der Stater Buergermeeschtesch ginn d'Trottinetten op d'Nerven, an dem Ronaldo de Wuess op der Areler Strooss.

Bei mir flaamt et wann ech un d'Péitruss denken. Jo, elo fänkt et nees domadder un! Well mir geet et op d'Strëmp, wa méintelaang kee vun de Stater Decideuren engem äntwert, wann ee wëll - ganz brav, de Leit emol erklären wat da lo vun deem eenzege wëlle Park an der Stad, nach un Authenteschem iwwreg bleift mat där Renaturéierung. Et geet engem op d'Strëmp, wann een eréischt no engem 1. Reportage e puer wéineg Explikatioune kritt, well an der Iwwerschrëft "geheim" viru Renaturéierung stoung. Deen Ament ass et egal, wien, wéini, wat gewise krut - ech hu méintelaang näischt gesinn!

Nach méi intressant ass de Fait, dass ee gesot kritt, d'Renaturéierung vun der Péitruss, hätt u sech näischt mat der LUGA ze dinn. An de Comble, dass déi, déi de leschte Samschdeg de Moien als kreativ Stater oder och net Stater, Propose gemaach hunn, fir d'Gaardenausstellung, dass déi weder vu Gestank nach vu Fekalie geschwat hunn, déi vun uewen, der Gare erof, an den Dall lafen. Flatsch an d'Baach!

Domm gaangen, dass e Mann deen do wunnt, eis geruff hat fir dass mir froen, firwat joerzéngtelaang nogekuckt, nee: net gekuckt gi wier, wat schif leeft an der Péitruss, laanscht de richtege Rouer.

Am zoustännege Stater Kanal Amt schaffe se drun, a se soe eis, wat ass. 10% vun 12.000 Uschlëss an der Stad lafe falsch, a bis vir kuerzem souzen op enger Garer Base de Vie, all Dag bis zu 200 Leit vun enger Chantiersequipe op falsch connectéierten Toiletten. Also wann et engem en Entrepreneur schonn egal ass, wuer den Toilettepabeier an dat anert alles hileeft, gëtt et komplizéiert.

Am Resumé: Wat ka gemaach ginn, weess ech elo. Firwat een d'Leit net vu vir era forcéiert, anstänneg Uschlëss ze maachen, an déi als räich Stad och nach iwwerhëlt, weess ech net! Firwat een iwwerhaapt bis elo gewaart huet, dat ass eng vun deene Froen, op déi ee vläicht ni eng anstänneg Äntwert kritt. Pardon - héchstwarscheinlech kritt een do GUER keng!

An da kënnt op emol esou richteg d'Loscht, iwwer de Schutz vun de Léiercher an de Fliedermais, hei uewen um Kierchbierg, Froen ze stellen. Wéi sech déi mat de 87.000 Leit wäerte verdroen. D'Äntwert op déi Fro huet ewell e Baart vun 8 laange Wochen! Mä vläicht war dat jo nach eng vun deenen "domme" Froen...?!