Erënnerunge si jo nawell dacks eppes Schéines. An et gëtt anerer, déi ee léiwer net hätt an déi een dann an den Eck schéckt - si solle roueg sinn!

De Commentaire iwwer Phantompéng vum Nico Graf

Da kafen ech am Supermarché – wat souwisou falsch ass, okay, okay – kafen also mäi Glas Gebeess a mierken et eréischt e puer Deeg méi spéit, mueres beim Kaffidrénken. Nämlech, datt dat Glas Hänken huet, also kleng Grëffer, lénks a riets uewen nieft dem Rand vum Dëppchen esou Bëlzen, déi natierlech soss näischt sinn, wéi d'Erënnerung un al Glieser, déi genee op där Platz ronn Hänken haten. Oder, alt erëm e Glas Gebeess, déi rout-wäiss-karéiert metallen Deckelen um Glas.

Soss näischt wéi eng Erënnerung un déi Zäit, wéi d'Groussmamm nach d'Gebeessglieser mat engem Stéck rout-wäiss-karéiertem Stoff ofgedeckt huet – an en zolitte Lastik huet de Stoff um Glas gehalen. Oder d'Aperhoer vun de ganz ale VW-Käferen, deenen hir Pharen haten "Augenbrauen", wéi dat op Héichdäitsch heescht.

Déi dräi Design-Tricken, déi hunn eppes en commun: dat, wat maschinell, industriell um Fliissband produzéiert gëtt, dat soll no Mënsch, no Handwierk, no Groussmamm, no Famill, no gudder aler Zäit quoi ausgesinn. Tempi passati, mat deenen ee gelackelt gëtt, en x-beliebege Produit gutt ze fannen. Et gëtt mat Erënnerungen, mat Phantompénge gespillt, fir engem d'Geld aus dem Portmonni ze lackelen.

An heiansdo wier et nawell gutt, sech och an aneren Domainer dorun z'erënneren, datt dat, wat do wéi deet, well eppes feelt oder well et kromm ginn ass, datt dat eng Geschicht huet.

En einfacht Beispill: eis CSV. Wiem seng raison d'être jorelaang nëmmen doranner bestanen huet, un der Muecht ze sinn, dee leit haut natierlech u Phantompéng. Do ass eppes amputéiert ginn an dat, wat fort ass, dat deet ebe wéi. Just, datt net nëmmen déi agreabel Saachen, déi fort sinn, nach ëmmer do sinn a wéi dinn, mä och déi penibel. E Beispill vun e Méindeg: "Gedächtsnisstütze für die CSV" huet d'Tageblatt säin Artikel iwwert d'Verkéiersproblemer zu Ettelbréck genannt an eben déi Orange drun erënnert, wou hir historesch Responsabilitéite bei deem Problem leien.

Et gëtt där Problemer méi, wou d'Pénge vun haut an der CSV hir Phantompénge sech op dat Gepefferst verbannen. Huelt de Logement. De gréisste Kommunikator, dee se jee haten, de JCJ, deen hat mat enger vu sengen typesche Fluchten no vir an der Chamber emol zouginn, datt seng Regierunge beim Logement versot hätten. Oder de Filmfong, wou sech seent, wie beim Wäiwaasser sëtzt, duerch an duerch eng CSV-Kreatioun.

An haut ass et déi Partei, déi mat Stau a Verkéier, mat Logement an deieren Terrainen, mat Fong a Fric, mat Police a geheime Fichieren d'Regierung viru sech hier dreift. Déi al an ural Dossieren, bei deenen d'CSV mat versot hunn, déi hire laisser-faire, hir Politik an hir kromm Konstruktioune waren – déi soll haut gefällegst d'Dreierkoalitioun reparéieren, subito, wgl., Spekulatioun op d'schlecht Mémoire vum Wieler an Hypokrisie verbanne sech do wonnerbar.

Quitte datt d'Koalitioun der CSV an d'Hänn spillt. Hei gréng-korrupt an do blo-domm, hei schlecht kommunizéiert an do am Fong blann bleiwen – si maachen et der oranger Oppositioun an der Lescht e bëssi vill einfach, hir Klappjuegten z'organiséieren.

Fir d'Koalitioun ass elo béides néideg: propper d'Problemer och an der historescher Déift analyséieren an dann endlech bekäppen, datt si haut d'Problemer vum Land léise mussen. A se léisen. Si regéieren elo zanter 6 Joer an et wier schéin, wann e puer Problemer aus der schlechter aler Zäit nach just Dekor an Design wieren.