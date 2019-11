Schwaarz hei, schwaarz do, schwaarz riets, schwaarz lénks... D'Dany Rasqué ass es midd an ënnersträicht a sengem Commentaire „honi soit mal qui y pense“

Ech traue mech geschwënn net méi aus dem Haus, a wann, da just nach ouni Posch, ouni Portmonnie, ouni Handy. Du kanns jo néierens méi goen, ouni datt se der d'Täsche wëllen eidel maachen.

Schwaarz, schwaarz, schwaarz, egal wou's de hikucks.

AUDIO: Commentaire vum Dany Rasqué

Du kënns net dolaanscht. Se sinn iwwerall! An de Bushaisercher, op der Gare, um Arrêt vum Tram, um Bus, am Bus et ass fir fortzelafen.

Plakater, Schëlder, Annoncen...

Black Friday, black Weekend, black Week, black, black, black.

Dat wat scho méi laang an den USA funktionéiert, schéngt sech also elo och esou lues hei anzebiergeren.

Ech hunn d'Gefill, datt dee schwaarze Freideg mech schonn zënter Deeg verfollegt an dobäi si mer eréischt Donneschden. Mä wann een da vun der Aarbecht kënnt, esou ganz ouni Tuten a Këschten, ouni d'Kreditkaart, d'Bancomatkaart oder den Digicash benotzt ze hunn, da kéint een dëser Deeg op d'Iddi kommen, datt engem eppes feelt.

Mä dat ass keng Affär, well och vun doheem aus kann een nach déi eng oder aner super Affär maachen.

WWW – Punkt a scho fluppt et.

Vum Fernsee, iwwer Schischong bis hin zu engem Mixer oder Kazefudder, alles ass nach dran a mat bësse Chance, deen Dag drop do.

Awer net sou schlecht, wann ee richteg iwwerleet?!

Et huet een dëser Deeg ronderëm d'Auer d'Méiglechkeet, fir Suen ze spueren, et muss ee just kafen, kafen a kafen.

Op d'mannst ass et dat, wat de Commerce eis well gleewen dinn.

Domadder sinn d'Preparatioune fir d'Fest vun der chrëschtlecher Nächsteléift dann och definitiv lancéiert. Pünktlech fir d'Enn vum Mount, sou datt nach genuch Pai iwwereg ass, fir d'Affär vum Liewen ze maachen.

Näischt fir ongutt, och de Geschäftsleit soll hiren Heemount vergonnt sinn. Ech muss awer och un déi 17 Prozent vun der Populatioun denken, déi ënnert dem Aarmutsrisiko liewen an déi elo scho musse knécken, fir datt wärend de Feierdeeg nach eppes am Frigo ass.

Et gi jo Leit, déi behaapten, datt een nach ëmmer am meeschte spuert, wann ee just dat keeft, wat een och brauch a sech net mat schwaarze Freideger lackele léisst.

Am Zweiwelsfall bleift dann och genuch Plaz ënnert dem Beemchen.