"Wa mir eise Liewensstil net séier änneren, setze mir d'Liewen u sech op d'Spill", esou sot den UN-Generalsekretär Antonio Guterres e Méindeg. Ouni d'Klimaaktivistin Greta Thunberg gouf déi 25. Klimakonferenz vun de Vereenten Natiounen zu Madrid ageweit. Vill Länner si motivéiert an annoncéiere grouss Ambitiounen. Mä Ambitioune ginn net duer, fënnt de Pierre Jans.

De Commentaire vum Pierre Jans

De leschte Klimasommet am September zu New York huet näischt bruecht. Op alle Fall keng konkret politesch Mesuren. Dofir goungen d'Opname vun engem schwäiwëlle Greta Thunberg viral. ''Wéi kënnt Dir et woen?!'' Elo probéieren d'Vertrieder vu bal 200 Länner et nees. Op der Klimakonferenz vun de Vereenten Natiounen. Net a Brasilien, do huet de President keng Loscht op Klimadiskussiounen. Net zu Santiago de Chile, do rumouert et hefteg. Mä zu Madrid. Dat ganz staarkt Symbol kënnen d'Organisateuren esou net an d'Welt schécken. Europa ass wuel dee fläissegste Schüler am Klimaschutz.

De Generalsekretär vun de Vereenten Natiounen Antonio Guterres huet e Méindeg ëm déi 30 Staatscheffen, dorënner de Grand-Duc Henri, empfaangen. D'Maskottche vum Klima-Aktivismus Greta Thunberg gëtt sech eréischt Enn der Woch erwaart, dat ass den Ament nach um Atlantik ënnerwee, virbildlech well klimaneutral ... op engem Katamaran. Klimaneutralitéit ass jo dee grousse Sujet zu Madrid. Um Enn vum Sommet d'nächst Woch kéint en Accord tëscht all de Participantë fonnt ginn, fir d'CO2-Emissioune bis 2050 ze neutraliséieren. Am Big Apple haten déi éischt 66 Natiounen zougestëmmt.

Mat der Lëtzebuerger Regierung brauch een do net ze streiden. Lëtzebuerg ass zwar dat Land mat den héchsten Emissiounen an der EU. Ma am Regierungsrot e leschte Freideg gouf eigentlech ouni groussen Tamtam e Klimapak decidéiert. ''Accélérer l'effort climatique'' fänkt do ee Passage un. Eng Reduktioun vu 40 Prozent vun den CO2-Emissioune bis 2030 war virgesinn. Mam neie Gesetzesprojet hëlt ee sech elo besonnesch ambitiéis 55 Prozent als Zil. Ewéi en iwwermotivéierten Hobby-Leefer, deen déi 21 Kilometer nach ni gelaf ass, sech den Dossard fir de Marathon awer scho reservéiert huet.

D'EU-Komissioun huet dëst Joer an hirem Ëmweltrapport fir Lëtzebuerg e Grafik publizéiert. De Grand-Duché wäert et largement verpassen d'Emissiounen ëm 40 Prozent ze reduzéieren. D'Prognose geet éischter vu minus 20 Prozent aus.

Nuje, et ass net verbuede sech utopesch vill virzehuelen. Dat ka motivéieren. Mee da muss een – fir beim Sport ze bleiwen - och seriö trainéieren. Et muss ee sech e Programm opstellen, schlecht Gewunnechten änneren.

D'Lëtzebuerger Regierung seet, si géif dru schaffen. Et ass awer méi einfach iwwer déi grouss Ambitiounen ze schwätzen ewéi iwwert de Wee dohin. Ob et elo zu enger CO2-Steier kënnt an ëm wéi vill d'Accisen um Sprit erhéicht ginn, domadder réckelen d'Ministeren Dieschbourg an Turmes nach ëmmer net eraus.

Enn dëser Woch ass d'COP 25 zu Madrid an der Hallschent. Da wëll d' Regierung hei zu Lëtzebuerg hir konkret national Mesurë presentéieren. Dorop dierf ee gespaant sinn. Well wéi ass den Antoine de Saint-Exupéry am faméise Rapport vum Weltklimarot zitéiert?

" Pour ce qui est de l'avenir, il ne s'agit pas de le prévoir, mais de le rendre possible. " (– Antoine de Saint Exupéry, Citadelle, 1948)