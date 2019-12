Dës Woch ware gläichzäiteg d’Klimakonferenz zu Madrid an d’Natokonferenz zu London. Dat Ganzt mécht de François Aulner esou zynesch, datt hien am Commentaire Extraiten aus dem Charlie Chaplin sengem Discours am „Great Dictator“ proposéiert.

(...) Mir wëllen all dem aneren hëllefen. Mënsche sinn esou. Mir wëlle vum Gléck vun deem anere liewen, net vu sengem Misär. Mir wëllen net haassen oder erofkucken. An d'Welt huet Plaz fir jiddereen an d'Äerd ass räich a ka jidderee versuergen. D'Liewen ka fräi a schéi sinn, mä mir hunn eis verlaf. Gier huet de Mënschen hir Séile vergëft an d'Welt am Haass verbarrikadéiert. (...)

AUDIO: Commentaire vum François Aulner (5.12.19)

Mir hu Vitessen entwéckelt, mä ons doranner agespaart. Maschinnen, déi Iwwerfloss produzéieren, hunn ons am Manktem gelooss. Onst Wëssen huet ons zynesch gemaach; ons Intelligenz, haart a béis. Mir denken ze vill a fillen ze wéineg. Méi wéi Maschinne brauche mer Mënschlechkeet. Méi wéi Intelligenz brauche mer Léift a Frëndlechkeet. Ouni déi Qualitéite gëtt d'Liewe brutal an alles wäert verluer goen. De Fliger an de Radio hunn ons méi no beienee bruecht. D'Natur vun dësen Erfindunge rifft no der gudder Säit am Mënsch, rifft no universeller Bridderlechkeet, fir d'Vereenegung vun ons all.

(...) Deenen, déi mech kënnen héieren, soen ech „verzweiwelt net". De Misär, dee mer lo hunn, ass just d'Gier, déi ausstierft. Verbattert Männer, déi Angscht virum mënschleche Fortschrëtt hunn. Den Haass wäert verschwannen an d'Diktatore stierwen. De Pouvoir, dee se de Leit ewechgeholl hunn, kréien d'Leit zeréck. A soulaang Mënsche stierwen, wäert Fräiheet net ënnergoen.

Zaldoten, gitt net zu Brutten! Männer, déi iech veruechten, iech versklaven, äert Liewe regimentéieren, iech soen, wat der ze denken an ze fillen hutt, déi iech ausbilden, e Regime verpassen, iech wéi Véi behandelen a wéi Kanounefudder ausnotzen... gitt iech net deenen onnatierleche Mënschen. Maschinnemënsche mat Maschinnegeeschter a Maschinnenhäerzer. Dir sidd keng Maschinnen, dir sidd kee Véi. Dir sidd Mënschen. Dir hutt d'Léift vun der Mënschheet an ären Häerzer. Dir haasst net. Nëmmen déi ouni Léift haassen. Déi ouni Léift an déi Onnatierlech. Zaldote kämpft net fir Sklaverei, kämpft fir Fräiheet!

(...) Dir Leit hutt de Pouvoir. De Pouvoir, Maschinnen ze maachen, de Pouvoir, Gléck ze schafen. Dir hutt de Pouvoir, d'Liewe fräi a schéin ze maachen. D'Liewen zu enger wonnerschéiner Aventure ze maachen. Am Numm vun der Demokratie: loosst ons all dee Pouvoir benotzen. Loosst ons all vereenegen, loost ons fir eng nei Welt kämpfen. Eng dezent Welt, déi all Mënsch eng Chance gëtt, ze schaffen, deene Jonken eng Zukunft gëtt an deenen Alen eng Sécherheet.

Mat deem Versprieche si Brutten un de Pouvoir komm, mä si léien. Si erfëllen dat Verspriechen net a wäerten dat ni maachen. Diktatore befreie sech selwer, mä versklaven d'Leit. Loosst ons kämpfen, fir dat Verspriechen z'erfëllen. Loosst ons kämpfen, fir d'Welt ze befreien, national Grenzen, Gier, Haass an Intoleranz ofzeschafen. Loosst ons kämpfe fir eng Welt vum Verstand, eng Welt, an där Wëssenschaft a Fortschrëtt zum Gléck vu jidderengem féieren.

Zaldoten, am Numm vun der Demokratie, loosst ons all zesummenhalen!