Ween huet 2019 nach Angscht virum schwaarze Mann? Déi lescht Deeg hu gewisen, datt oppen Auslännerfeindlechkeet séier denoncéiert gëtt. Ma et ginn och méi subtil Forme vu Rassismus, déi leider net a Fro gestallt ginn, fënnt d’Fanny Kinsch a sengem Commentaire.

AUDIO: De Commentaire vum Fanny Kinsch

Den Ausseminister deelt op de soziale Medien eng Foto vu sech mat enger Grupp Mënschen, déi viru Kuerzem Recht op eng international Protektioun zu Lëtzebuerg kruten – a léisst rassistesch an auslännerfeindlech Reaktiounen aus. Eng vun den ADR-Vizepresidentinne gesäit hire Moment a mécht e Bäitrag, dee Konsequenze soll hunn. D’Sylvie Mischel wëll de Leit Angscht maache mat enger Foto, op där virun allem schwaarz Männer sinn, mat engem Text, zu Lëtzebuerg misst endlech mol no de Lëtzebuerger gekuckt ginn. Dobäi spillt si mat der rassistescher Iwwerzeegung, datt e Schwaarze kee Lëtzebuerger ka sinn. Bannent der ADR deelen oder “liken” déi eng de Post, déi aner distanzéiere sech a fuerdere Konsequenzen. D’Parteipresidente vun LSAP, déi gréng a CSV denoncéieren de Bäitrag.

E puer Deeg virdrun deelt d’Chamber op de soziale Medien eng Foto, déi och soll Angscht virun engem schwaarze Mann maachen. D’Reaktioune bleiwen aus. Op dëser Foto gesäit een de Chamberpresident mam Kleeschen a mam Houseker. De Mann, deen als Houseker verkleet ass, huet sech d’Gesiicht ganz schwaarz gemoolt.

Natierlech ass dat net dat selwecht – bei dëser Foto geet et net drëm, rassistesch Ängschten auszenotzen, et geet drëm eng Traditioun ze feieren. Et ass unzehuelen, datt weder de Chamberpresident nach den Houseker op der Foto sech als Rassiste gesinn. Mä gutt gemengt ass net ëmmer gutt gemaach. Firwat huet kee sech gefrot “wéi gesäit dat aus?” Well et gesäit schlecht aus: de Message, “Kanner, hutt Angscht virum schwaarze Mann.” An dobäi gëtt et, wann een d’Geschichten iwwert den Houseker kuckt, guer kee Grond, datt e soll d’Gesiicht schwaarz gemoolt hunn.

Mëttlerweil ass et ondenkbar, datt e schwaarze Personnage an engem Film géif vun engem wäissen Acteur gespillt ginn. An Holland setze sech anti-rassistesch Aktivisten zanter Jore géint de Kostüm vum Zinterklaas sengem Gesell “Zwarte Piet” an, de Soen no en afrikanescht Sklavekand, dat meeschtens vu wäisse Leit mat schwaarz gemoolte Gesiichter duergestallt gëtt. Zu Lëtzebuerg gëtt den Houseker op ee mol schwaarz an et stellt kee sech eng Fro.

D’Sylvie Mischel ass no hirer Angschtmaacherei viru schwaarze Männer vun hire Posten an der Partei zréckgetrueden a bei hire Patron convoquéiert ginn. Den Exekutivcomité vun der ADR distanzéiert sech formell vun de Reaktiounen op de Bäitrag, awer net vum Inhalt.

Vläicht notzt d’ADR grenzwäerteg bis inakzeptabel Aussoe vu verschiddene Memberen, fir datt iwwert d’Partei geschwat gëtt. Trotzdeem ass et wichteg Auslännerfeindlechkeet a Rassismus ze denoncéieren, virun allem wa se vu gewielte Volleksvertrieder gedeelt ginn.

Domat ass de Rassismus-Problem awer nach net geléist. Et geet net duer op offensichtlech Attacken oder Aggressiounen ze reagéieren. Et muss een och déi Saachen a Fro stellen, déi am Fong net béis gemengt sinn. Zum Beispill en Houseker, dee sech d’Gesiicht schwaarz moolt.