„Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Wéi steet et eigentlech ëm d'Recht op Informatioun vum Bierger? Wéi transparent ass de Lëtzebuerger System wierklech? Et kéint besser sinn, fënnt de Pit Everling

De Commentaire vum Pit Everling

Am Lëtzebuerger Mikrokosmos dréint d'Rad all Dag friddlech viru sech hin, kéint ee mengen: d'Regierung, de Staatsapparat dohannert, d'Parlament oder d'Justiz. Si all suerge fir dem Bierger säi Wuel a vermëttelen d'Gefill, datt alles am Botter ass.



De Wëllen, fir och manner rosa-roudes no bausse matzedeelen, dee gëtt awer, reng gefillt, ëmmer manner grouss. Streng no der Devise: Negatives gehéiert net op d'place publique.



Dat ass een zwar vu Plaze gewinnt:

- Um Haff ass, den offizielle Communiquéen no, ëmmer alles am grénge Beräich.

- D'Justiz verweist bei potentiell kriddelegen Dossiere systematesch op de "secret de l'instruction", d'Ermëttlungen dierften net gestéiert ginn.

- D'Police zielt eis bal all Dag vun alkoholiséierte Chauffeuren, déi am Zickzack fueren. Déi nach méi wichteg Virfäll sicht een am Police-Bulletin awer dacks ouni Succès.



Ass dat Zensur? Jein.

Sécher gëtt et valabel Argumenter, datt verschidde Saachen net no bausse gedroe ginn. Et soll zum Beispill keng Angscht gemaach ginn oder net opgestëppelt ginn.

E battere Bäigeschmaach huet et trotzdeem, datt bei delikate Saachen den Deckel ESOU fest zou ass.



Besonnesch bedauerlech fir d'Press sinn d'Entwécklungen an der Kommunikatioun vun der Regierung a bei de Verwaltungen. Dobäi war sech zum Zil gesat ginn, mam Modell "CSV-Staat" opzeraumen.



Mat der sougenannter Circulaire Bettel leeft antëscht alles iwwer zentral Kommunikatiounsplazen.

Kritesch Froe ginn ofgewimmelt, d'Prozedure sinn dacks schwéierfälleg, d'Delaien heiansdo esou laang, datt ee vum selwen d'Bengele bei d'Tromm gehäit.



Et sief präziséiert, datt déi deels professionell Kommunikatiounsleit beileiwen net all an een Dëppe gehéieren.

Ma dat definéiert Zil ass relativ kloer: De respektive Ministère muss dobausse gutt do stoen, oder musse vläicht d'Ministesch oder de Minister no bausse glënneren?



Vereenzelt muss allzäit d'Fro erlaabt sinn, ob et nach drëm geet, dem Bierger éierbar Informatiounen ze liwweren, oder op politesch placéiert Kommunikatiounsstrategen am beschte Marketing-Langage d'Partei-Interesse vum respektive Minister dobausse verkafen.

Op kommunalem Niveau ass et iwwregens plazeweis keng Grëtz besser, besonnesch a verschiddene grousse Gemengen.



Vu datt déi sëllege Fonctionnairen an Employéen - aus evidente Grënn – NET mat eventuellen Dysfunktionnementer un d'Ëffentlechkeet ginn, bleift et wuel dobäi, datt d'Lëtzebuerger Wourecht e bësse gefiltert ass an datt d'Fënstere wuel net sou grouss opgemaach goufen.