De Welt-Klimasommet vu Madrid ass e Sonndeg jo op en Enn gaangen, ouni wierklecht Resultat. Doriwwer sot sech d’Ëmweltministesch Carole Dieschbourg gëscht bei eis op der Antenn enttäuscht.

An och de Joël Detaille hat sech vun der Politik endlech méi erwaart. Mä Klimaschutz schéngt weider keng Prioritéit ze sinn, mengt hien an engem Commentaire.

De Commentaire vum Joël Detaille

Wa Vertrieder vun 198 Länner zwou Woche laang beieneesëtzen, eng Woch op Experten-Niveau, eng Woch op Politeschem an herno kënnt just waarm Loft eraus, dann däerf een enttäuscht sinn.

Dat ass d'Carole Dieschbourg also och, wësse mer zanter gëschter.

Invité vun der Redaktioun - Carole Dieschbourg: Weltklimakonferenz war en Echec

Lëtzebuerg an Europa hätte sech méi vun der Cop25 erwaart gehat, mä Länner wéi d’USA oder Brasilien hu sech queesch gestallt.

Länner also, déi vu Populiste regéiert ginn, an de Klimawandel oppen a Fro stellen.

Lëtzebuerg awer géif sech engagéieren, war tëscht den Zeile vun der Ministesch erauszehéieren. Konkret ass Si awer net ginn, och net wat den nationale Klimapak ugeet.

Sécher wier awer op alle Fall, dass d'CO2-Steier géif vu soziale Kompensatioune begleet ginn.

D’Accisen um Brennes an um Sprit gi gehéicht, fir "manner attraktiv a Punkto Diesel ze ginn, wéi eis Nopeschlänner", sou de Finanzminister Gramegna. Maach sinn, dass dat eiser Klimabilanz och ze gutt kënnt. Dem Klima u sech awer hu mer doduerch iwwerhaapt net gehollef.

Wann hei manner getankt gëtt, gëtt eben anzwuersch anescht den Tank voll gemaach.

Genee do läit och menger Meenung no d'Hoer an der Zopp.

Jidderee kuckt no sech a keen denkt un dat grousst Ganzt.

Firwat sech engagéieren d'Weltklima nees op d'Spuer ze kréien, wann ee jo mol no deem Nationalen ka kucken. Am beschten nach mat esou Topegkeete wéi dem Emissiounshandel. Schuedstoff-Emissioune reduzéieren zu méiglechst klenge Käschten.

Dem Weltklimarot IPCC säi Rapport war en Alarm, en haarde Wecker, deen eis all hätt mussen erwächen doen. Mä zu Madrid schléift et sech anscheinend gutt. Alt nees eng Chance verpasst, wierklech eppes ëmzerappen. Katowitz léisst gréissen. Alt nees eng Klimakonferenz fir fortzelafe war et...

Op d’mannst huet d’EU-Kommissioun elo e Green Deal. Dass dee vill ze spéit koum, generell, wéi och zu Madrid, war kloer a konnt de Rescht vun der Welt net iwwerzeegen.

Och wa keen et wëll ausschwätzen: Kapitalismus a Klimaschutz si nëmme ganz schwiereg mateneen ze verknäppen. Wirtschaftlech Gainen dominéieren, op Käschten vun eis all.

Mä wéi sot et schonn de fréieren US-Presidentschaftskandidat Al Gore: "Wa mer kee Planéit méi hunn, geet et och der Wirtschaft net gutt".