Et gi sécher roueg Feierdeeg an de Familljen Fayot, Lenert a Kersch - ganzer 3 LSAP-Mandatairen, déi een eenzege Minister a senge Ressorten ersetzen a gemittlech kënne feieren, well si hir parteilech Chrëschtkaddoe fir geleeschten Déngschter gëscht den Owend accordéiert kruten. De Roy Grotz mat engem sozialistesche Feierdag-Tëscheruff.

Den Tëscheruff vum Roy Grotz

D'Madamm Lenert bereest also an Zukunft keng Sahel-Zone méi, iwwerdeems den Affekot Fayot souwuel dës Regiounen, wéi och de Silicon Valley muss besichen, fir datt der Lëtzebuerger Ekonomie d'C02-berengegt Loft net ausgeet.

D'Paulette Lenert gëtt dem Parteikolleeg Romain Schneider an der Sécurité Sociale un d'Säit gestallt an den Dan Kersch kënnt mam Poste vum Vize-Premier ze besonneschen Éieren.

Souwäit, sou gutt....?!

Bei all där rouder Feierdagsfreed maachen ech gär op e gréisseren Dilemma opmierksam, virun deem d'LSAP lo steet: Et geet ëm net méi oder manner wéi de Choix tëscht dem gemittleche Weiderféiere vun opgebaute Polit-Carrièren op där enger Säit oder awer engem decidéierte lénke Cours, fir deen de Sozialismus jo ze stoen huet - an deen en och wielbar soll maachen.

A wann d'Carrièren de Ministeren - wéi se jo esou schéin an dacks virun de Mikroe soen - net wichteg sinn, da sinn ech mer sécher, datt jo dann elo ënner anerem d'Steieren op Verméigen, d'Ierfschaften, d'Spekulatiounen, d'Kapital e séchere Sujet ginn, grad wéi d'Ëmverdeele vum Räichtum an d'Ofschafe vun de Stock-Options - am anere Fall muss ee sech jo awer froen, firwat Vertrieder vum lénke Flillek wéi Kersch a Fayot de Mond gespëtzt haten - fir ze päifen oder fir d'Polit-Leeder weider erop ze kloteren?!

Dass hie "säi Liewen zeréck wëll" an datt hie "senger Partei net wëll zur Laascht falen" sinn Argumenter, déi vläicht nobel klengen an dem Etienne Schneider och esou gemengt sinn, mä vrun allem weist et deen déiwe Malaise, deen et bannent der Dräier-Koalitioun gëtt, déi uerg dëst Joer op all Manéier gerëselt gouf - ech erspueren Iech d'Detailer, Dir kënnt se.

Engem "Muechtmënsch" wéi dem Etienne "Space" Schneider, dee gär u senge geleeschte Projete gemooss gëtt, an ebe just och duerfir, de Weltraum vum klenge Lëtzebuerg aus exploréiere wëll, war d'Flemm déi lescht Méint ofzegesinn an hien huet dat och net verstoppt.

Dass dann den "Ausseminister à vie" och nach eng Schëpp bäileet a seng Revanche vun 2013 esou medial affichéiert an dem Parteikomerod Etienne muss op der Place public soen, datt d'Batterie eidel sinn - abee dat weist, dass de Malaise iwwert d'Regierung eraus och an der Partei eng Konstant ass.

Eng nei Ära vu Wuesstemsretizenz, sech derfir schumme mussen als Wirtschaftsminister nei industriell Projeten op Lëtzebuerg ze bréngen a vun deene Grénge mëssverstanen ze ginn - jo, also alles dat gëtt och engem Politiker mat déckem Pelz wéi dem Etienne Schneider ze vill - deem ee gleeft, datt hie seng bescht Mëllech, déi nach bleift lo an der Privatwirtschaft gëtt.

3 vu 6 LSAP-Ministeren, déi net gewielt goufen, sinn elo an enger Regierung - de leschte Kostüm gouf also ugedoen - déi nächste Méint weisen eis, ob a wéi d'LSAP wouer geholl gëtt an ob d'politesch Contenue priméieren oder awer d'Carrièren.