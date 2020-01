Iwwerdeems d'politesch Aktualitéit hei am Land no der Chrëschtvakanz nëmme lues nees an d'Gänk kënnt, huet et op internationalem Plang am Neie Joer nëmmen 3 Deeg gedauert, bis fir d'éischt op d'déck Tromm geschloe gouf!

Mam geziilte Mord vum Generol Soleimani, engem vun de wichtegste Männer vum iranesche Regime, huet den US-President Donald Trump d'Muskele spille gelooss. E Commentaire vum Eric Ewald: Mol nach keng Woch ass et hier, dass mer eis alles Guddes fir 2020 gewënscht hunn: D'Executioun vum iranesche Generol, dee sécher keen Engel war, huet eis e Freiden awer schonn op de Buedem vun de geopoliteschen Tatsaachen zréckgeholl. Dass dee Mann um Territoire vum Irak, engem Alliéierte vu Washington, dout gemaach gouf, war v.a. eng Äntwert op d'Attack géint d'US-Ambassade zu Bagdad. Fir d'Vereenegt State war deen Akt, deen och fir aner Länner net ze toleréiere gewiescht wär, d'Drëps, déi d'Faass zum Iwwerlafe bruecht huet. Ze present ass an de Käpp vum amerikanesche Vollek d'Attack op d'US-Ambassade zu Teheran, am Joer 1979; deemools waren 52 Amerikaner 444 Deeg laang vu Jünger vum Ayatollah Khomeini als Geisele gehale ginn. En änlechen Traumatissem wollt den Donald Trump wuel net erliewen; a sengen Tweeten zanterhier hëlt hie jo Bezuch op d'Faite vu virun 41 Joer.

Koum d'Reaktioun net awer dem Geheie vun Dynamit an e Polverfaass gläich? Wann ee sech déi - bis ewell - mëndlech Äntwerte vun iranescher, awer och vun irakescher Säit virun Aen hält, da war et genee dat! Dobäi wär et dem US-President bal gegléckt, fir den iranesche Regime duerch Wirtschaftssanktiounen ze stierzen: Rezent Protester am Land, déi brutal néiergeschloe goufen, hätten zu där Chute kënne féieren, mä den Donald Trump gouf vläicht ongedëlleg. Woubäi d'Iraner eventuell ze héich gepokert hunn, andeems se duechten, de Chef vum Wäissen Haus géif och dës Kéier net reagéieren... Egal wéi dierft dëse Mord zu engem Stäerke vun den Hardliner am Iran féieren, an d'USA hunn de Support vum Irak verluer. Den amerikanesche President huet d'Béchs vun der Pandora opgemaach, mat nach net ofzeschätzende Répercussioune fir d'USA, ma och fir Israel a Saudi-Arabien, d'Alliéiert vu Washington an der Regioun.

Den Iran huet ewell ugekënnegt, säin Atomprogramm ze relancéieren; dobäi war d'Land virum Ofkommes mam Weste wuel nëmme méi ee Joer dovun ewech, fir d'Bomm ze hunn! Et gëllt elo, klore Kapp ze behalen, zu Teheran an zu Washington, ma ob dat geléngt? Der EU kënnt iwwerdeems erëm nëmmen d'Roll zou, fir zur Zréckhalung opzeruffen: Dat huet net geännert am Neie Joer!