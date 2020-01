De Monopol vun de Spideeler fir e Scanner an en IRM riskéiert ze falen... kënnt elo eng „Zwou-Klasse-Medezin“ oder hu mir déi scho laang?

Ech hu mir e Rendezvous fir eng Mammographie geholl, well mäin Dokter mech geschéckt huet. Ech hunn e Rendezvous kritt a méi wéi 7 Méint. Éischter war näischt fräi. An där Zäit kéint sech e méiglechen Tumeur an der Broscht natierlech gutt entwéckelen... Hätt ech d'Méiglechkeet, fir eng ambulant Mammographie an engem private Centre Médical, déi och nach méi präzis ass? Eventuell - wann ech mer et leeschte kéint - géif ech mir dat iwwerleeën.

Nach gëtt et déi Méiglechkeet hei am Land net, mä dat kéint sech änneren. Am Juli zejoert gouf et schonn en Urteel vum Verfassungsgeriicht, datt en IRM net dierft op d'Spideeler limitéiert sinn. Am Dezember huet d'Verwaltungsgeriicht nogeluecht, wat Scanneren ugeet an elo am Januar dierften d'IRMen nokommen.

Audio: Commentaire vum Carine Lemmer

D'Lëtzebuerger Land huet geschriwwen, datt d'Urteel net nëmme fir IRM a Scanner dierft gëllen, mä fir 21 Apparater an Traitementer. Dorënner déi kënschtlech Nier, d'Vollnarkos oder zum Beispill en 3D-Mammographie-Scanner, deen et hei am Land nach net gëtt an deen 30% méi präzis soll sinn. Fir e geplangte Centre Médical op der Cloche d'Or läit esou eng Demande vir.

Wéi gëtt op déi Urteeler, déi sech ugekënnegt hunn, reagéiert? Den Nach-Gesondheetsminister Etienne Schneider huet annoncéiert, net géint d'Urteeler an Appell ze goen. D'Paulette Lenert ka sech vum nächste Mount un als zukünfteg Gesondheets- an delegéiert Sozialministesch ëm deen Dossier këmmeren.

D'Fro stellt sech och, wat nach vläicht nokënnt. Wéi liberal gëtt d'Medezin zu Lëtzebuerg? A wat bréngt et dem Patient?

Hei am Land ass de Leeschtungskatalog vun der Gesondheetskeess am Verglach mat anere Länner scho relativ breet opgestallt. D'Nomenclature soll iwwerschafft ginn. Munch Prestatioune gi just zu engem Deel vun der Keess iwwerholl. De Rescht ass fir ee selwer.... oder fir eng Zousazversécherung... wann ee sech där eng ka leeschten.

Elo scho gëtt et am System a verschiddene Fäll eng Zwou-Klasse-Medezin. Mir hunn déi scho laang, sot viru Kuerzem am RTL-Interview den Dr. Alain Schmit, President vun der Dokteschassociatioun AMMD. Vill Leit géifen op Tréier fueren, fir en IRM ze kréien. Politiker hätten Telefonsnummeren, fir an de Gesondheetssystem eran ze kommen, sou den Dr. Schmit.

D'Doktere fuerdere scho méi laang ambulant, dezentral Strukturen, net alles op d'Spideeler konzentréiert. An engem Centre Médical, dee sech zum Beispill op Mospigelunge spezialiséiert, kéint ee bestëmmt gutt a kompetent behandelt ginn. Mä wéi profitorientéiert gëtt do geschafft? Wëll ee just Sue mat mir verdéngen? Op där anerer Säit... vum neiste Stand vun der Medezin profitéieren ech do vläicht éischter.

De Sozialminister Romain Schneider huet viru Chrëschtdag am Background e Gesetzprojet fir ugangs 2020 annoncéiert, wat déi schwéier Apparater wéi IRMen ugeet. Um annoncéierte Gesondheetsdësch, deen op sech waarde léisst, muss d'Zukunft vum Lëtzebuerger Gesondheetssystem diskutéiert ginn.