D'Onroue bei der ADR si kalkuléiert. Op mannst vun enger Säit, fënnt de Pierre Jans a sengem Tëscheruff.

Tëscheruff vum Pierre Jans

Et kann een der Sylvie Mischel gratuléieren.. wann een dat da wéilt. Een ëmstriddenen, ee polemesche Post op Facebook ass duergaangen, fir Opmierksamkeet ze kréien. Si huet d'Aarmut zu Lëtzebuerg kuerz mat de Migranten associéiert a si konnt net net wëssen, wéi eng Reaktiounen dat dobausse géif provozéieren. Attackéiers de nach de Lëtzebuerger hire Liblingspolitiker, da bass de am Gespréich. Well done.

D'Sylvie Mischel huet hir Funktiounen an der ADR missen néier leeën. Elo ass se awer op mannst als Presidentin vun der Frae-Sektioun nees erëmgewielt. Déi Madammen, déi net op hirer Linn waren, well net konservativ genuch, hunn demissionéiert. Oder si ganz aus der Partei ausgetrueden. Déi sinn aus dem Wee geraumt. Bravo! Mä d'Mme Mischel ass nach net fäerdeg..

Et ass eng offensiv Strategie vun der Provokatioun, déi d'Sylvie Mischel an och hire Partner, den ADR-Deputéierte Fernand Kartheiser, verfollegen. De konservatiivsten Deputéierten huet de Post viru lafender Kamera verdeedegt. D'Parteispëtzt distanzéiert sech zu Recht vun dësem Contenu, dreet esou guer mam Récktrëtt. Mir oder si.

Si, déi erëmgewielte Presidentin vun den ADR-Fraen, hat um Radio 100komma7 tëscht den Zeilen de Récktrëtt vum President Jean Schoos a vum Generalsekretär Alex Penning gefuerdert, eng Erneierung vun der Partei.. eng Parteispëtzt nom spezielle Gusto vu Mischel a Kartheiser, déi iwwert e Bild vum Jean Asselborn mat 26 Flüchtlinge mat der provokativer Opschrëft „Der LSAP hiert éischt Walplakat fir 2023“ esouguer laache kann.

D'Häre Schoos a Penning wëllen sech ëffentlech net wieren. D'Laachen dierft hinnen awer vergaange sinn. An enger Famill wär et normal dass ee streit. Dat misst een dann ënnertenee klären. Jojo.. Mä den Zesummenhalt gëtt bannent där Famill elo bewosst a Fro gestallt.