De Klimaplang gouf presentéiert, d'Accisen op den Diesel an de Bensin gehéicht an den Autosfestival steet virun der Dir. An Zäite vum Klimawandel an Äerderwiermung ass et wichteg, iwwer seng eege Gewunnechten nozedenken a Verschiddenes ze änneren, fënnt d'Annick Goerens a sengem Commentaire. Ma et geet net duer just d'Verantwortung op de Konsument ze drécken. D'Politik soll konkret Mesuren huelen, déi och sozial gerecht sinn.

Commentaire vum Annick Goerens

D'Accisen op de Bensin an den Diesel gi gehéicht, den ëffentlechen Transport gëtt vu Mäerz un gratis, d'Elektromobilitéit gëtt staatlech subventionéiert an och bei der Isolatioun vum eegene Wunnhaus kritt de Bierger ënnert d'Äerm gegraff. Mä wie kritt do gehollef a wie bleift op der Streck?

D'Hausse vun den Accisen ass eng symbolesch Mesure, ech mengen dat ass bal all Mënsch kloer. Doduerch geet net eng Persoun manner tanken an et gëtt och net een Gramm CO2 manner ausgestouss an och den Tanktourismus hëlt domat keen Enn. Lëtzebuerg ass ëmmer nach méi bëlleg wéi seng Nopeschlänner. Et komme méi Suen an d'Staatskeesen, eventuell gëtt dann domadder de gratis ëffentlechen Transport bezuelt, ma wiem déngt dat?

Ganz vill Leit, déi haut schonn um Land wunnen, sinn op den Auto ugewisen, fir schaffen ze goen, hir Kommissiounen ze maachen, hir Kanner an de Sport, d'Musek oder bei d'Scouten ze féieren asw. Dat si ganz vill Leit. Fir déi gëtt et keng aner Méiglechkeet. Och de gratis ëffentlechen Transport ass do keng Hëllef. Gewunnechte änneren, huet do näischt domat ze dinn. Et ass e Problem vu Landesplanung. D'ailleurs e grénge Ministère. Vum Minister Turmes huet een an dem Kontext nach net vill héieren.



Da wëll Lëtzebuerg op Elektromobilitéit setzen, den Elektroauto gëtt promouvéiert an den Diesel verdäiwelt. Et feelt un Elektrobornen, d'Stroumnetz muss ausgebaut ginn. Wou kënnt de Stroum hir an wou d'Batterië fir d'Autoen? Fir vill Leit ginn d'Elektroautoen eng super Alternativ als 2.Won. Mä dat sinn also genee déi Léit, déi sech et leeschte kënnen. Nämmlecht mat de Primme fir d'Haus z'isoléieren? Wie profitéiert? Majo Leit, déi hir eegen 4 Wänn hunn a sech dat kënne leeschten.

Fir géint de Klimawandel ze kämpfen, musse mer awer all Mënsch mat an d'Boot huelen. Et kann net sinn, dass just déi Leit, déi Suen hunn, et sech kënne leeschte fir „gréng“ ze sinn. Do kéint eng ökologesch Steierreform usetzen. Eng Reform, déi sou axéiert ass, dass se déi Leit entlaascht, déi net vill hunn, dass och si eng eventuell CO2-Steier kéinte schëlleren.

An dann eng Saach, déi ech perséinlech am Meeschte vun eiser Politik vermëssen, ass d'Besteierung op Vollen. Een Auto brauchen de Gros vun de Leit, fir schaffen ze goen. E Fliger huelen déi Leit, déi sech et leeschte kënnen, fir an d'Vakanz ze goen. An et sinn déi vill Fligeren a Schëffer, déi eise Klima am meeschte belaaschten. E Beispill vun der däitscher Ëmweltorganisatioun Germanwatch: e Fluch op Teneriffa stéisst genee souvill Emissiounen aus, wéi ee Joer laang Auto fueren, ronn 17.000 Kilometer am Joer.

Besonnesch vun de Gréngen an der Regierung hätt ech mer definitiv méi erwaart.