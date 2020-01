Net esou wéi fréier, se einfach maache loossen, mä se richteg encadréieren. Dat sot den Alex Bodry der Press déi lescht Woch, dee bis viru kuerzem nach LSAP-Fraktiounspresident war, wéi en e Bléck op seng 35 Joer laang Karriär an der Chamber zeréckgekuckt huet. Ma et ass net deen eenzegen, dee laang Zäit de Jonke keng Plaz gemaach huet. D'Nadine Gautier mat engem Commentaire.

AUDIO: Commentaire vum Nadine Gautier (23.1.2020)

Den Usaz ass jo richteg: Jonken Talenter an der Politik de Wee weisen, hinne weisen, wéi alles funktionéiert, wéi se sech sollen uleeën a se mat der Hand huelen, bis se hir Plaz an der Politik fonnt hunn. Ma, datt d'Ausso vun engem Politiker kënnt, dee 35 Joer laang an der Politik war, dovunner bal 25 Joer eleng an der Chamber souz, do läit de Paradox. No 35 Joer de Constat also, datt déi jonk Talenter nach méi gefërdert musse ginn. Wann ee 35 Joer an der Politik sëtzt, hat ee laang Zäit Jonker mat erun ze zillen. Jonker promouvéieren a si an de Virdergrond setzen, amplaz selwer d'Sujeten unzegoen.

D'Fuerderung no Talentfërderung dierft dofir haut en tant que tel kee Bestand méi hunn, wann d'Promotioun iwwert Joerzéngten och wierklech konsequent ëmgesat gi wier. Mä dat schéngt verpasst ginn ze sinn.

Datt et bei de Grénge schéngt ze klappen, Talenter ze promouvéieren, gesäit ee schonn eleng un de jonke Leit, déi gewielt goufen. Vläicht och, well hiren Elektorat manner un Zuchpäerd interesséiert ass, mä och well intern aktiv un der Ëmsetzung geschafft gëtt. Ech erënnere mech konkret un eng Chamberkommissioun am Ufank vun dëser Legislaturperiod. D'Josée Lorsché hat d'Méiglechkeet, eppes an de Mikro ze soen, ma huet amplaz selwer sech ze äusseren, deemools déi jonk a frësch gewielten Deputéiert Djuna Berard encouragéiert, d'Aarbecht an der Kommissioun ze kommentéieren.

An anere Parteie funktionéiert dat manner gutt. D'CSV zum Beispill: kuckt een do, wien d'Zigel an der Hand huet, da sinn dat net déi jonk Generatiounen, déi den Toun uginn. Et muss ee just ee Bléck op de Neijoerschpatt vun de Chrëschtlech Soziale geheien. Idem eben och bei der LSAP. Denke mir un de Jean Asselborn mat senge 70 Joer an de Mars Di Bartolomeo mat senge 67 Joer... Datt dann och nach grad een 61 Joer alen Alex Bodry wärend sengem leschte Rendezvous als Deputéierte mat der Presse seet: d'Altersstruktur vu senger Partei géif him Suerge maachen, da versteet ee net, firwat net méi op déi Jonk gesat gouf, fir datt déi sech hätte kënnen entwéckelen. A stellt sech och d'Fro, wou sinn déi Jonk Sozialisten iwwerhaapt? Wa mir ee Bléck eriwwer an Däitschland riskéieren.. Ee Kevin Kühnert ass present, huet eppes ze soen, a mécht dat och. Och esou de Philipp Amthor vun der CDU.

Ech wëll domadder net soen, datt eeler Politiker mussen hire Posten opginn, wa se ee bestëmmten Alter erreechen. Et kënnt schonn op d'Kompetenz un. Mä Jonker kënnen d'Kompetenz net entwéckelen, wa se net mat erugelooss ginn. A natierlech muss vun de Jonken och de Wëlle kommen, fir an den éischte Reie matzeschwätzen.

Apropos Altersstruktur - d'Simone Asselborn-Bintz, déi fir den Alex Bodry um Krautmaart nogeréckelt ass, huet 53 Joer. Wou sinn déi jonk Sozialisten?

Gläichzäiteg gesäit den Alex Bodry awer kee Personalproblem bei der LSAP. Et hätt ee gutt Personalitéiten, déi iwwerzeegend wieren, sot hien de leschte Freideg. Et wieren net manner staark Persounen, wéi déi, déi an der Vergaangenheet d'Sozialiste vertrueden hunn. Do froen ech mech als Nolauschterer: wat dann elo? Huet d'Partei een Altersproblem? Firwat d'Fuerderung no méi Talentfërderung, wann ee gläichzäiteg d'Iwwerzeegung huet, datt een déi optimal Besetzung huet.