D'Beruffsausbildung zu Lëtzebuerg gëtt ëmmer méi zum „parcours du combattant“. Ee Commentaire vum Jean-Marc Sturm.

AUDIO: Commentaire vum Jean-Marc Sturm (28.1.2020)

Ech sinn ee jonke Mënsch. Meng schoulesch Leeschtunge ginn net grad duer, fir grouss Spréng am Secondaire ze maachen. Also entscheeden ech mech fir eng Beruffsausbildung. Do, esou heescht et, soll jo Zukunft sinn. Fir mäi Beruffswonsch feele mir awer an der Joresmoyenne zwee klenger Punkten am Franséischen, woubäi ech wäit vun enger Datz ewech war.

Niewebäi bemierkt, haut gëtt haart iwwer Sproochefilièren nogeduecht. Wier dat deemools de Fall gewiescht, wier ech elo mat menger Formatioun fäerdeg.

Et hu mir, wéi gesot, zwee Punkte gefeelt. Also hunn ech fir eng méi mannerwäerteg Formatioun optéiert, déi grad geschaaft gouf. Et gouf och déck Promotioun gemaach fir déi Ausbildung. Ech hu mir gesot, dat do geet menger Wonschformatioun net wäit aus de Féiss, also lass.

Do hunn ech a menger Schoul nogefrot, fir wéi eng Klass ech mech soll mellen. Ech krut als Äntwert, dass meng Schoul d'Formatioun net ubitt. Ech misst mech an enger anerer Schoul umellen. Dat hunn ech gemaach, fir zwou Wochen drop gewuer ze ginn, dass meng viregt Schoul awer eng adequat Klass hätt.

PDG, Pech domm gaangen.

Duerno goung et drëms, ee „ patron de stage" ze fannen. Iwwer 30 Demanden, meeschtens emol keng Äntwert. Merci dir Betriber.

Um Enn hat ech ee Patron de Stage. Et huet mir och gutt gefall, ausser dass déi reegelméisseg Schoulcourse 60 Kilometer vu mengem Elterenhaus ewech waren an ech mam effikassen ëffentlechen Transport, dee mir moies géint hallwer 5 hunn, hu missen opstoen, fir mat Zäiten unzekommen...

No 3 Joer an engem Altersheem krut ech vum Educatiounsministère als Ofschloss-Test d'Missioun, ee Klassesall ze botzen. Eppes, wat awer och guer Näischt mat menger Formatioun am Altersheem ze dinn hat. Ech krut gesot, et wier ze komplizéiert, fir dass d'Leit vum Ministère sech op d'Formatiounsplazen deplacéieren. Nees PDG.

Well ech awer nach ëmmer u meng Dramformatioun geduecht hunn, sot ech mir, ech sollt emol op de Ministère uruffen a mech schlau maachen. Do krut ech gesot, ech misst fir d'éischt ee „ patron de stage" hunn. Deen hunn ech och effektiv fonnt a war iwwerglécklech. Ech hunn de ganzen Dossier an de Ministère geschéckt a krut als Äntwert, ech kéint déi Formatioun net maachen, mä eng, déi esouguer een Niveau driwwer ass. Ech hunn d'Welt net méi verstanen. Duerno huet d'Spëtzt vun der „Formation pour adultes" gewiesselt an op eemol konnt ech dunn awer meng Dramformatioun entaméieren. Uff, fir d'éischt an 3 Joer net PDG.

Ee grousse Luef hunn ech fir d'Leit vun der ADEM. Vum Educatiounsministère gouf et bei der Sich no engem Patron de Stage keen Dibbelchen Hëllef. Bei der ADEM hu se mir op eng fein a proaktiv Manéier gehollef mat Lëschte vu Betriber, déi oppe Plaze gemellt hunn.

An deem Sënn Här Meisch: gitt d'Beruffsausbildung aus den Hänn vun der Educatioun a gitt se eriwwer an den Aarbechtsministère, am beschten an Zesummenaarbecht mat de Betriber.